В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от Елены Ивановны. В нём случчанка описала, как она заказывала установку железной двери в одной слуцкой фирме. Женщина столкнулась, по её словам, с плохим обслуживанием и грубостью исполнителей. Какие моменты она не учла.

«Есть у нас в Слуцке фирмы, которые работают «абы бабла срубить побольше». Вот в такую ситуацию попала и я, — написала Елена Ивановна. — Мне нужно было поменять входную дверь. Я заказывала дверь у ИП. Он меня уверял, что является представителем известной фирмы, но потом это оказалось неправдой. При заказе я акцентировала внимание на дверном глазке, поскольку живу одна. Повторила несколько раз приёмщику заказа, что глазок должен быть на уровне глаз, но, к сожалению, только устно. 23 марта ко мне явились мастера, установили кое-как дверь. Как потом оказалось, не работала внутренняя защёлка, а глазок был выше уровня головы. На моё замечание мастер сказал, что зачем мне вообще глазок: «Вы живёте на первом этаже и можете в окно посмотреть, кто к вам пришёл».

На следующий день я полдня дозванивалась до владельца предприятия, чтобы устранили недостатки. Защёлку починили, а про глазок он ответил: «Видели глаза, что брали. Деньги уплачены. Договор составлен, какие вы претензии ко мне предъявляете?».

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Но глазок не давал мне покоя. 28 марта я позвонила опять господину предпринимателю и попросила за дополнительную плату поставить глазок на нужной мне высоте. Мне казалось, что инцидент исчерпан. Когда я хотела уточнить, в какой день придут и сколько будет стоить, меня культурно послали».

В дальнейшем Елена Ивановна оставила свои претензии в книге жалоб и предложений в офисе ИП. Отчаявшись получить необходимую ей услугу по установке глазка на нужной высоте, она обратилась в другую фирму, где ей и выполнили эту работу.

Почему нужно внимательно читать договор до его подписания

Возможно, избежать многих неприятностей случчанке удалось бы, если бы она внимательно прочитала договор, который заключила, и убедилась, все ли важные моменты учтены в нём.

Обычно в таких случаях юристы или сотрудники обществ защиты прав потребителей обращают внимание на следующее.

Для установки двери между заказчиком и исполнителем заключается договор на оказание услуг, а не договор купли-продажи. В договоре обязательно указывается предмет договора — что именно должен сделать исполнитель. Важными моментами является подписание акта приёма-передачи. Если выявлены недостатки, то заказчик вправе не принять работу, а потребовать устранения недостатков. Также внимания требует пункт об оплате услуг. Размер предоплаты оговаривается с исполнителем, но полная оплата производится только после подписания акта приёма-передачи.

В договор вносятся следующие обязательные сведения:

Дата и место заключения договора.

Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также кто и на каком основании действует от их лица.

Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).

исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация). Права и обязанности заказчика и исполнителя.

Информация о стоимости работ и порядке осуществления расчётов между заказчиком и исполнителем.

Информация о порядке, в котором будет осуществляться приёмка услуг (акт сдачи-приёмки).

Информация об ответственности сторон.

Информация о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.

Информация о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.

Прочие важные сведения по сути договора.

Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Исход отношений заказчика и исполнителя во многом зависит от того, насколько правильно составлен договор и учтены ли там права потребителя.

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