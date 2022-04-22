В марте из России в Беларусь стали возить в два раза больше грузов. Впрочем, статистика международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU говорит о том, что рост популярности этого направления был отмечен ещё в начале года, пишет «Экономическая газета».

Так, по данным биржи, в январе и феврале 2022 г. количество перевозок из России в Беларусь выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В марте же этот рост ускорился и достиг отметки в 61%.

«Интересно, что в обратном направлении – Беларусь-Россия — роста объёма грузоперевозок пока не наблюдается. Перевозчики, возившие грузы из стран Евросоюза, теперь переориентировались в восточном направлении и поставляют грузы из России. Ожидаем, что популярность этого направления будет расти и дальше», – отметила директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.

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Что касается стран Евросоюза, то здесь активный рост объёма перевозок был в январе и феврале. Татьяна Солдатенко привела следующий показатель: спрос на доставку грузов из Европы в Беларусь в зимние месяцы вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако в марте зафиксировано резкое падение. В марте из-за санкций популярность этого направления снизилась до прошлогоднего уровня. Но случилось ещё до введения запрета на въезд белорусских и российских грузовиков в ЕС, пояснила она.

Спрос на перевозки из Беларуси в Европу оставался стабильным в течение всех трёх месяцев. Популярность этого направления в I квартале 2022 г. выше на 42%, чем в тот же период 2021-го.

На международной бирже автомобильных грузоперевозок ATI.SU заметили любопытные изменения и по типам грузов, которые везут в Беларусь из России. Так, в I квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, почти в 7,5 раз (на 640%) выросли поставки щебня, почти в 5,5 раз (на 441%) больше стали возить газосиликатных блоков, примерно в 4,5 раза (на 369% и 350% соответственно) – косметики и табачных изделий. На 281% увеличились поставки муки, на 228% – торфа и ЖБИ, на 139% – круп. В два раза больше ввезли в РБ безалкогольных напитков, макулатуры, удобрений, цемента.

В то же время, по данным биржи, по некоторым категориям наблюдается, наоборот, заметное снижение ввоза. Так, на 82% упали поставки ДВП, на 80% – канцелярских товаров, на 68% – овощей, на 66% – пластика, на 48% – ЛДСП, на 41% – транспортных средств, на 39% – фруктов, на 38% – текстиля, на 36% – алкогольных напитков, на 35% – труб и мяса, на 29% – древесины.