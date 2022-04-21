Onliner рассказывает, что в последние дни им поступают жалобы на работу Wildberries. Один их читатель говорит, что забрал на точке самовывоза неоновые палочки — на момент заказа они стоили 525 российских рублей. И с карты списали 525 рублей, но только уже белорусских. Другой уверяет, что за товар по цене 33 рубля 49 копеек отдал 3349 рублей ($1200 в эквиваленте).

Книга за 3349 рублей

Илья утверждает, что хотел приобрести книгу «100 окошек». На сайте Wildberries была указана цена в 33,49 рубля. Мужчина оплатил покупку, однако позже обнаружил, что с карты списалась сумма «без запятой». В качестве доказательства приводит выписки со счёта. В них действительно фигурирует сумма в 3349 рублей.

Реклама

«Прошло три недели. Пока только обещают, что разберутся, — описал развитие событий Илья. — Я написал заявление, отправил обращение в Роспотребнадзор. Связаться с магазином можно только через обращения. Там типичные ответы: мол, уточним информацию и предоставим ответ. Подчеркну, что магазин не прислал электронный чек».

Неоновые палочки за 525 белорусских рублей

— Я заказывал эти палочки ещё в феврале, деньги не списались у меня. И товар не отображался в заказанных товарах. Потом я про палочки эти забыл, а в апреле заказал книги. Пришёл 8 апреля в пункт выдачи, где мне сказали, что палки эти есть. И вместо 525 российских рублей сняли 525 белорусских. Почти все деньги с карты списали, — возмущается Павел.

Если пересчитать сумму по курсу на 8 апреля, палочки стоили около 20 белорусских рублей. Сейчас они продаются по цене 46 рублей 79 копеек, но это всё равно не 525 рублей.

— С 8 апреля я всеми доступными способами пытаюсь достучаться до Wildberries. Разговаривал с администратором в пункте выдачи, она сказала, что таких ситуаций, как у меня, много.

Напомним, с 17 марта все покупки на Wildberries стали осуществляться в белорусских рублях. Ранее маркетплейс выставлял сумму к оплате в RUB. В пункте выдачи покупателю посоветовали написать обращения со своего аккаунта. Павел старательно их пишет, но ответов не получает.

— Реакции со стороны магазина — ноль, уже прошла неделя. А администраторы предлагают мне просто ждать. Это хорошо, что по стечению обстоятельств деньги на жизнь есть, но могло быть и по-другому.

— Я состою в чате, где сотни таких пострадавших за последние месяцы, — пишет нам Ирина. — Лично мне не пришёл возврат на сумму 300 рублей. Из банка поступил официальный ответ, а от Wildberries получаю отписки. Хочу обратиться в Департамент финансовых расследований.