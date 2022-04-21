В марте в Марьиной Горке на встрече с Александром Турчиным, председателем Минского облисполкома, слуцкие ветераны подняли вопрос реконструкции мемориала на месте сожжённой деревни Переходы. Об этом пишет «Мінская праўда».

Александр Курлович, председатель Слуцкой районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, рассказал Турчину о памятнике в Переходах, который был установлен 50 лет назад и с годами значительно обветшал.

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«Сейчас идёт сбор средств на реконструкцию памятника. Но проблема не в этом: подъездная дорога к мемориалу, а это 1300 метров, в плохом состоянии. А ведь рядом есть санаторий, где отдыхают ребятишки. Они могли бы посещать данный памятник, мы даже готовы сделать реконструкцию сожжения деревни, — отметил Александр Курлович. — Но снова всё упирается в дорогу…»

Александр Турчин взял материалы, собранные по данному памятнику: «Надо понимать, какой фронт работ там предстоит. Надо определиться, что именно можно сделать с дорогой: думаю, решим эту проблему».

Контекст: В Слуцком районе готовят большой проект по реконструкции мемориального комплекса на месте сожжённой деревни Переходы. В него входит реконструкция скульптуры «Скорбящая мать» в память о жителях сожжённых деревень Слуцкого района в годы Великой Отечественной войны, благоустройство территории комплекса в деревне Переходы. В июне 2021 года районные депутаты открыли благотворительный счёт Первомайского сельисполкома для сбора денег на проведение работ.

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