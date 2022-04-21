Более-менее тёплая погода ожидается только к понедельнику, 25 апреля, — воздух прогреется до 17°C. У тех, кто не собирался высаживать картофель в холода, ещё есть возможность купить посадочный материал. «Кур’ер» посмотрел, сколько он стоит в Слуцке.

В слуцких частных объявлениях за один килограмм семенного картофеля просят от 1 до 2,5 рублей. Неделю назад на рынке его продавали по 1,3 рубля. Больше объявлений о продаже сельхозпродукции смотрите на ресурсе krama.kurjer.info.

В одном из слуцких магазинов в центре города есть разные сорта картофеля (суперэлита) по 2,25 рубля за килограмм. В сетке около 5 кг, то есть она обойдётся примерно в 11 рублей.

Как лучше подготовить почву к посадке картофеля и какие сорта подходят для Случчины, «Кур’еру» рассказал учёный из центра по картофелеводству и плодоовощеводству в Самохваловичах. Интервью читайте в свежем печатном номере от 21 апреля. Он уже в продаже!

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