На оживлённой улице 1 Августа в частном секторе Слуцка планируют сделать тротуар

Улица 1 Августа расположена в районе «Металлобъединений». На большей её части нет тротуара. Его устройство включили в перечень работ по Слуцку и району ещё четыре года назад.

14 апреля служба заказчика ЖКУ Слуцкого района опубликовала конкурс на выбор подрядной организации, которая сделает проект по объекту: «Устройство тротуара по ул. 1 Августа в г. Слуцке на участке от ул. Пионерская до ул. Монахова».

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Ориентировочная стоимость лота — 22 817 рублей.

Предполагаемые сроки капитального ремонта — начало 2023 года.

Одно из требований к проекту: «Обеспечить необходимые уклоны тротуара, водоотведение поверхностных и талых вод, исключив подтопление прилегающих территорий».

Напомним, что минимум в течение 10 лет жители улицы 1 Августа в своих обращениях в редакцию не раз акцентировали внимание на организацию движения по ней.

Коллективно обращались жители, например, и к депутату Валерию Палазнику, который в 2012 году возглавлял ДЭУ-64 и был депутатом районного Совета депутатов. Уже тогда начались первые подготовительные шаги по обустройству 1 Августа.

По словам обращавшихся, сама улица узкая. И для второстепенной дороги здесь слишком активное движение (десятки машин в час), поэтому передвигаться по обочине некомфортно и небезопасно, особенно когда темно. К 2018 году часть улицы от 14-ти Партизан до пересечения с ул.Пионерской была оборудована тротуаром. Сейчас настала очередь оставшейся части.