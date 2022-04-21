«Вид удручающий». Жительница Слуцка обратила внимание на уличные тренажёры возле 80-й аптеки

Добрый день! Хотелось бы с вашей помощью обратить внимание на тренажёры, находящиеся рядом с аптекой № 80 и вашей редакцией.

В выходной день решили с детьми прогуляться по городскому парку и по пути зашли на спортивную площадку с тренажёрами. Позаниматься на некоторых тренажёрах не смогли, так как они были сломаны и небезопасны. Вид тоже удручающий: всё расписано. Нет скамейки, чтобы положить вещи, пока занимаешься.

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Задумка с тренажёрами под открытым небом замечательная, спасибо тому, кто это всё соорудил. Но хочется, чтобы это всё было в исправном состоянии.

Ещё хотела бы попросить людей ценить и беречь то, что даётся практически бесплатно.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уличные антивандальные тренажёры в центре Слуцка установили в конце 2017 года. Деньги на них выделил Миноблисполком.

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