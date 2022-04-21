В конце января Лукашенко подписал Кодекс об образовании, многие его нормы вступят в силу 1 сентября 2023 года.

Согласно им, в 11-м классе школ и гимназий появится централизованный экзамен. Выпускникам нужно будет сдавать экзамены по русскому или белорусскому языку, а также математике в форме ЦТ. Это облегчит нагрузку при поступлении в вуз.

Также в новом кодексе закрепляется понятие дистанционной формы обучения – в школах, вузах и ссузах, а продолжительность учебного года в школах будет установлена с 1 сентября по 31 августа, сообщает «Спутник».

Также ученики 11-го класса будут сдавать на два экзамена меньше (вместо нынешних четырёх) начиная с 2023 года, а 9-классники на один больше (вместо теперешних трёх).

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Что касается вузов, то «платники» и «целевики» получат по окончании учебного заведения статус молодого специалиста.

Эти и другие изменения в Кодекс об образовании можно найти на сайте Минобразования.

Новый министр

В феврале этого года Министерство образования возглавил председатель Совета молодых учёных Национальной академии наук Андрей Иванец – самый молодой из всех белорусских министров, на данный момент ему 37 лет.

Назначая главу ведомства, президент сказал, что принятие нового кодекса не означает финал перестройки в образовании. По его словам, систему придётся совершенствовать всегда, этот процесс не должен останавливаться.