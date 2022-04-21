На прошлой неделе «Кур’ер» рассказал о случчанке Валентине Фёдоровне. Женщина пережила много трудностей, одна подняла троих детей. Несмотря на беды и невзгоды, она утверждает, что счастлива, хотя живёт на пенсию в 378 рублей. Эта публикация вызвала отклики читателей.

Одни выражали восхищение женщиной, недоумевали, почему такая маленькая пенсия и как можно быть довольной, если во всём себя ограничивать. Другие объясняли им, что счастье не в количестве съеденного мяса и сосисок, хотя старость должна быть достойной, если человек работал. Спорили, что можно назвать счастливой жизнью.

Вот некоторые мнения случчан

nadezda_frhrarova: «Очень трогательная и жизненная история! Да, тяжело сейчас пенсионерам. Копейки платят…»

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kristinakhodorovich: «Не хочу никак обидеть женщину /…/. Безусловно, женщина молодец, поставила на ноги троих детей, возможно, и с внуками помогала, через многое прошла и остаётся жизнерадостным, неунывающим, счастливым человеком! Да, счастливым, потому что не одинока, а имеет большую, любящую её семью. Это самое главное. А несчастлива от того, что пенсия в 380 рублей! Это не то что счастьем не назовёшь, это полное унижение человека, который всю жизнь горбатился».

ostasenok: «И это счастливая жизнь? Раз в неделю сосиски? А на мясо денег не хватает… Это достойная старость? И радость, что инвалид и 10 процентов за лекарства? /…/. За это (что вырастила детей — Прим. редакции) ей почёт и хвала. Но жить в старости и считать копейки, влачить нищенское существование — это она заслужила, отдав своё здоровье стране? Вы молоды, и вам этого не понять! Как страшно, придя в магазин, высчитывать, что ты можешь себе позволить, а что — нет, потому что не хватит до следующей пенсии. Дай Бог, чтобы, когда вы выйдите на пенсию, вам не пришлось так жить».

gribovicht: «Неужели счастье в том, чтобы жрать мясо и сосиски каждый день? Валентина Фёдоровна вырастила достойных и благодарных детей».

irina.aleksseeva: «Счастье не в мясе и сосисках, правильно заметили, а в детях. Но ведь и дети должны быть счастливы, что у мамы всё хорошо. И их обязанность, чтобы мамочка не считала свои рубли, а была обеспечена всем и всегда! И это, на мой взгляд, обязанность детей».

katyakozirevs: «Женщина говорит, что счастлива! Но «несчастливые» хотят её в этом переубедить! Люди разные, и ценности у всех свои! Живите, пока живы, и цените эту жизнь, и делайте её лучше!»

takoislutsk: «Мне кажется, что мать сама не хочет брать у детей, считая, что у них хватает проблем! Замечательная, достойная женщина! Не обозлившаяся! Способная радоваться жизни!»

Этим спорам подвела черту внучка Валентины Фёдоровны

«Это моя бабушка. Она очень добрый, справедливый человек. И я хочу сказать, что дети ей помогают достаточно хорошо. И внуки тоже (тем, чем могут). Пожалуйста, не пишите гадости, мол: «Она не работала, поэтому и получает такую пенсию!». Я видела и знаю, как она работала. Поэтому и имеет проблемы со здоровьем, — написала anan_as2022. — Передаю слова бабушки: «Я прочитала ваши отзывы. Конечно, вы меня не знаете, но я бы желала всем плохим людям пережить и испытать то, что испытала я. А хорошим — желаю только СЧАСТЬЯ!!!»

И от всего коллектива «Кур’ера» мы желаем Валентине Фёдоровне счастья и здоровья!

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