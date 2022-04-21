Снова про помощь в условиях санкций… Что делал министр сельского хозяйства и продовольствия на Слуцком сыродельном комбинате?

Он ознакомился с производственными мощностями предприятия. Совместно с руководством КУП «Миноблмясомолпром», руководителями и специалистами комбината были обсуждены вопросы производства, переработки и экспорта молочной продукции в условиях санкционного давления.

Визит Игоря Брыло прошёл в рамках его рабочей поездки по Минской области. Об этом сообщает сайт ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

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Напомним, что 19 апреля на предприятие приезжал Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности.