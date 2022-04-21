Накануне 22 апреля — дня рождения Владимира Ленина, вождя Октябрьской революции и руководителя первого социалистического государства, прогулялся по одноимённой улице Слуцка. Но не по центральной — имени Ленина, а по менее приметной — Ленинской.

Ленин пришёл к власти в 1917 году под лозунгами «Вся власть —  Советам!», «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Народ тогда был измучен войной, нищетой, а потому мечтал о мире, свержении капиталистов и достойной жизни.

Но вернёмся на улицу Ленинскую. Она начинается от медицинского центра «ДентНик».

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Ленин пришёл к власти под лозунгами «Вся власть Советам!», «Землю - крестьянам, фабрики - рабочим!», «Пролетарии всех стран - соединяйтесь!». Народ тогда был измучен войной, нищетой, а потому мечтал о мире, свержении капиталистов и достойной жизни..
Фото: Александр Шелехов

Рядом — родильный дом. А возле него сохранилось деревянное здание инфекционного отделения. Этот отрезок улицы выделяется объёмными трубами теплотрассы, которые следуют вдоль этого участка.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Через дорогу расположен детсад №20, украшенный многочисленными деревянными фигурами.

Ленин пришёл к власти под лозунгами «Вся власть Советам!», «Землю - крестьянам, фабрики - рабочим!», «Пролетарии всех стран - соединяйтесь!». Народ тогда был измучен войной, нищетой, а потому мечтал о мире, свержении капиталистов и достойной жизни..
Детский сад

Через 200 метров от начала улицы может показаться, что она заканчивается. А на самом деле она просто прерывается, выходя на улицу Жукова.

Ленин пришёл к власти под лозунгами «Вся власть Советам!», «Землю - крестьянам, фабрики - рабочим!», «Пролетарии всех стран - соединяйтесь!». Народ тогда был измучен войной, нищетой, а потому мечтал о мире, свержении капиталистов и достойной жизни..

На повороте, налево по ходу движения, находится барак послевоенной постройки.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Пройдя буквально 50 метров по улице Жукова, мы снова попадаем на улицу Ленинскую.  Вот такая замысловатая трасса.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

На этой части улицы Ленинской обращаешь внимание, насколько дома и приусадебные участки ниже уровня тротуара и дороги.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Частный сектор соседствует с пятиэтажками 70-х годов.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

На калитке дома №11 обратил внимание на самодельный почтовый ящик, вырезанный из пластиковой канистры.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Несмотря на предупреждение о злобной собаке, меня вышла встречать трёхцветная мурка, которая, по приметам, приносит счастье.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Следующий дом под суеверным номером выделяется забором с фундаментальными опорами из природного камня.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Композиция во дворе сделана из железного плуга, которым пахали землю в деревнях как во времена Ленина, так и сейчас кое-где. Правда, украшена она вполне современным гномом. Впрочем, вполне отражает нашу жизнь.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Сзади дома № 23 расположена примечательная постройка. Интересный образец частного строительства прошлого века, когда возводили из того, что смогли достать, и так, как подсказывала фантазия.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Хозяйка подворья поглощена огородными  заботами.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Странно, но на всём протяжении прогулки во дворах заметил только одну собаку. Для приличия она полаяла: то ли миски свои охраняла, то ли обозначила, что сторож есть.

Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Оглянулся в конце улицы Ленинской и подумал, что здесь ещё живут люди, заставшие эпоху, когда имя Ленина знал каждый.

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