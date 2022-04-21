Композиция из железного плуга и гнома. Чем ещё примечательна ленинская улица в Слуцке (+фото)

Накануне 22 апреля — дня рождения Владимира Ленина, вождя Октябрьской революции и руководителя первого социалистического государства, прогулялся по одноимённой улице Слуцка. Но не по центральной — имени Ленина, а по менее приметной — Ленинской.

Ленин пришёл к власти в 1917 году под лозунгами «Вся власть — Советам!», «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Народ тогда был измучен войной, нищетой, а потому мечтал о мире, свержении капиталистов и достойной жизни.

Но вернёмся на улицу Ленинскую. Она начинается от медицинского центра «ДентНик».

Реклама

Рядом — родильный дом. А возле него сохранилось деревянное здание инфекционного отделения. Этот отрезок улицы выделяется объёмными трубами теплотрассы, которые следуют вдоль этого участка.

Через дорогу расположен детсад №20, украшенный многочисленными деревянными фигурами.

Через 200 метров от начала улицы может показаться, что она заканчивается. А на самом деле она просто прерывается, выходя на улицу Жукова.

На повороте, налево по ходу движения, находится барак послевоенной постройки.

Пройдя буквально 50 метров по улице Жукова, мы снова попадаем на улицу Ленинскую. Вот такая замысловатая трасса.

На этой части улицы Ленинской обращаешь внимание, насколько дома и приусадебные участки ниже уровня тротуара и дороги.

Частный сектор соседствует с пятиэтажками 70-х годов.

На калитке дома №11 обратил внимание на самодельный почтовый ящик, вырезанный из пластиковой канистры.

Несмотря на предупреждение о злобной собаке, меня вышла встречать трёхцветная мурка, которая, по приметам, приносит счастье.

Следующий дом под суеверным номером выделяется забором с фундаментальными опорами из природного камня.

Композиция во дворе сделана из железного плуга, которым пахали землю в деревнях как во времена Ленина, так и сейчас кое-где. Правда, украшена она вполне современным гномом. Впрочем, вполне отражает нашу жизнь.

Сзади дома № 23 расположена примечательная постройка. Интересный образец частного строительства прошлого века, когда возводили из того, что смогли достать, и так, как подсказывала фантазия.

Хозяйка подворья поглощена огородными заботами.

Странно, но на всём протяжении прогулки во дворах заметил только одну собаку. Для приличия она полаяла: то ли миски свои охраняла, то ли обозначила, что сторож есть.

Оглянулся в конце улицы Ленинской и подумал, что здесь ещё живут люди, заставшие эпоху, когда имя Ленина знал каждый.

Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашей улице, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.