Сергей Рачков, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности, посетил Слуцкий сыродельный комбинат, сообщает «Слуцкі край». На встрече Рачкова с коллективом были озвучены некоторые достижения предприятия. , Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности, посетил Слуцкий сыродельный комбинат,«Слуцкі край». На встрече Рачкова с коллективом были озвучены некоторые достижения предприятия.

В частности, речь шла о том, что экспорт продукции Слуцкого сыродельного комбината увеличился в прошлом году на 34%. Каждый день на комбинате в среднем перерабатывают около 2 000 тонн молока, ассортимент продукции меняется, расширяется. Продукция предприятия экспортируется в 16 стран, значительная доля экспорта приходится на Российскую Федерацию.

Александр Герасимёнок, генеральный директор Слуцкого сыродельного комбината, рассказал, что в условиях экономических санкций комбинат решает вопросы импортозамещения по оборудованию, закваскам, другим составляющим производственного процесса, в том числе с деловыми партнёрами из России, Китая. Готовы к дальнейшему сотрудничеству и компании из других стран.