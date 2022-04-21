Пять блюд Грузии, которые точно стоит попробовать

В прошлом году мы ездили на отдых с коллегами в Тбилиси (Грузия). Нашли там много вкусной еды. Мы завтракали, обедали и ужинали вкусными блюдами грузинской кухни. Хотим поделиться блюдами, которые обязательно надо попробовать, если будете в Грузии.



1. Хинкали

Ну, конечно, куда же без хинкали. Если вы любите пельмени – это блюдо для вас. Только они побольше и с узелком. Есть с грибами, мясом, сыром – на любой вкус. Знакомый мужчина шутил, что хинкали надо пробовать, как женщину: берёшь за хвостик, надкусываешь, выпиваешь сок и наслаждаешься. Нам, девушкам, было достаточно трёх штук хинкали, чтобы насытиться.

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2. Хачапури

Когда мы открыли меню в одном кафе, наши глаза разбежались от разновидностей хачапури. Аджарские, имеретинские, мегрельские, гурийские и другие. Нам больше всего понравились мегрельские. Это что-то напоминало пиццу «Маргариту». Было много сыра внутри, снаружи. Очень сочно, очень вкусно, очень сытно. Сыр тянулся, как в настоящей рекламе. Мы втроем наелись только хачапури.

3. Овощной салат с ореховой заправкой

Да-да, всё верно. Рекомендуем попробовать овощной салат из огурцов, помидоров и лука. Но с ореховой заправкой. Это очень вкусно. Ореховая заправка придаёт необычный вкус привычному и очень знакомому для нас салату. Мы заказывали его на каждый обед и каждый салат. Кроме ореховой заправки, немного удивило, что овощи порезаны крупно, а не тонко и мелко, как у нас.

4. Чурчхела

Нельзя побывать в Грузии и не попробовать чурчхелу. Даже если вам не понравится, попробовать всё равно стоит. Это орехи (грецкий орех, фундук) в виноградном или гранатовом соке. Это традиционное грузинское национальное лакомство. Интересный вкус. Покупать лучше подальше от дороги, чтобы они были без пыли и грязи. Поверьте, чем дороже, тем вкуснее.

5. Вино, чача

Мы пробовали вино «Саперави». Приятное вкусное сухое вино, немного кисленькое. Цвет и вкус насыщенный. А на базаре в Тбилиси, пока мы выбирали сыр и приправы, продавцы угостили нас чачей – грузинским крепким напитком. Сначала это была чача с персиком. Даже не скажешь, что похоже на водку или самогонку. А вторая просто чача, без вкуса, но тоже мягкая и приятная.

В Грузии можно устроить настоящий праздник живота. Здесь вкусные и сочные блюда, с обилием приправ, соусов. Голодными там вы точно не останетесь.

Гастротур по Грузии

Вы можете отправиться в гастротур по Грузии вместе с PanfilovTour.

Олег Панфилов – исследователь, публицист и писатель, автор и соавтор 54-х книг, более 100 телевизионных фильмов о Грузии.

Грузия с Олегом Панфиловым, телеканал Первый кавказский https://www.youtube.com/watch?v=ZItvLJ7yizg&list=PL_FxU7MasbzL7Q4pWD8UY15FxG3aJ2FsX

Грузинский дневник Олега Панфилова, телеканал ПИК https://www.youtube.com/watch?v=1hWX6GkHK-g&list=PL_FxU7MasbzJaOE54I0JU4tU3LqhMfRc2

Территория демократии, телеканал ПИК https://www.youtube.com/watch?v=nloK13PvZXY&list=PL_FxU7MasbzKPvCMN4ZNZkyic19TD0j5T

Виноделы Грузии

Грузия – родина вина, в 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ приготовления вина в глиняных кувшинах «квеври» попал в список нематериального культурного наследия человечества. Сейчас в Грузии восстановлено более 500 сортов виноградника, которые уничтожались в Советском Союзе за ненадобностью в плановом ведении хозяйства, невозможно найти село, в котором бы ни выращивался виноград и производилось вино. Разве что в высокогорных сёлах, где климат не позволяет винограду созревать.

Вино в Грузии – не алкоголь, у вина нет точного современного определения, без него не обходится ни одно застолье. Вино начинают пробовать по решению родителей в три-четыре года, а застолье – настоящий институт, позволяющий сохранять нацию на протяжении тысячелетий – застолье воспитывает, застолье – средство коммуникации, застолье помогало сохранить отношения и консолидировать нацию.

Всю историю виноделие сохранялось в монастырях. Именно там археологи находят самые древние «квеври» и «марани», в которых хранилось вино: до сих пор, несмотря на появление современных компаний по производству европеизированой технологии вина, лучшее вино изготавливают в монастырях. В некоторых есть музеи виноделия, в которых выставлены «квеври» 4-5 веков, необходимое для приготовления вина оборудование.

Современные «марани», бережно сохраняемые виноделами, интересны не только тем, что можно ознакомиться с тысячелетними традициями, но и попробовать и приобрести настоящее, качественное вино из «квеври» — оно отличается от бутылочных тем, что не содержит консервантов. В настоящее время в Грузии около 200 «марани», некоторые из них предлагается посетить, где хозяева-виноделы проведут дегустацию и расскажут о технологии.

Тбилиси – Кахети – монастырь Алаверди — Телави – Сигнахи – Кизики – Дедоплисцкаро – Мцхета – Атени – Цедиси

Расстояние от Тбилиси 140 км, общее расстояние маршрута — 600 км, 3 дня, с ночёвками в Тбилиси и Телави

Чача-тур

Чача – это грузинский самогон. Название происходит от слова «чача», то есть жмых. Отходы от приготовления виноградного сока для вина, кожура виноградных ягод, косточки и мелкие веточки составляют жмых – чачу, которая после брожения становится основой для перегонки. Обычно после второй-третьей перегонки самогон становится крепостью до 80-82 градусов, его разбавляют до 40-45 градусов с последующей настойкой на дубовых опилках или перепонках грецкого ореха.

Обычно для изготовления самогона «чачи» используют жмых от самых распространённых сортов винограда – «саперави» и «ркацители», Но на самом деле напиток можно готовить из различных фруктов, а также ячменя и пшеницы. В Хевсурети изготавливают слабый, до 20-25 градусов, самогон из яблок, «жипитаури». Из яблок делают самогон в Сванети – «натхани», он бывает под 60 градусов. Общее название для сванского самогона — «арака».

На самом деле в Грузии делают самогон разнообразный: в тбилисском магазине ChachaCorner продают более 200 видов «чачи» — большая часть – виноградная, но ещё – из яблок, ткемали, медовая, из бузины, пшеничная, грушевая, из фейхуа, из абрикосов, персиков, кизила, вишни и какой только нет. Несмотря на разнообразие «чачи», её мало потребляют, в основном в качестве лекарства или для аппетита – стаканчик-два. «Чача» в отличие от вина – алкоголь, поэтому с жёстким опьянением в Грузии осторожны.

Во время тура вы можете ознакомиться не только с разными видами грузинского самогона, но и с кухней разных регионов.

Тбилиси – Пшави – Паснаури – Телави – Дедоплисцкаро — Кутаиси – Рача – Сванети

Расстояние от Тбилиси — 240 км, общее расстояние маршрута — 800 км, 4 дня, с ночёвками в Тбилиси, Телави, Раче, Латали

Хинкали-тур

Хинкали – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Его происхождение, скорее всего, связано с монгольским нашествием 13 века. На Северном Кавказе блюдо с похожим названием – «хинкал» — означает варёное мясо с отваренными в бульоне кусочками теста, как бешбармак у степняков Центральной Азии. Так или иначе это блюдо связано с кочевой культурой, благодаря которой в кухнях разных народов появились монгольские бооз, пельмени народов Сибири, центральноазиатские манты, итальянские равиоли, грузинские хинкали.

Однако и в Грузии хинкали разные. Их столицей считается горная Хевсурети, городок Пасанаури, где изготавливают хинкали другие, нежели все видели на фотографиях или пробовали в ресторанах. Тесто для них замешивают из серой муки, мясо рубят, а не прокручивают в мясорубке, добавляют сухие специи из горных трав. В кахетинских городах и в Тбилиси хинкали отличаются формой – с «пипочкой», которую не едят, добавляется зелень, они так и называются — «калахури», то есть городские. В горной Тушети изготавливают хинкали из баранины, такие же делают азербайджанцы Марнеули. Хинкали бывают разные! Их качество и вкус зависят от того, где вы угоститесь.

Этот тур не только съедобный, но и ознакомительный с культурой хевсуров – пшавов, мтеулов и мохевцев, кахетинцев и тушинов.

Расстояние от Тбилиси — 240 км, общее расстояние маршрута — 800 км, 3 дня, с ночёвками в Тбилиси, Телави, Пшави

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