В Слуцке целую неделю эпидемиологи будут отвечать по телефону на вопросы об инфекциях и вакцинации

С 24 по 30 апреля 2022 года Слуцк присоединится к проведению Европейской недели иммунизации.

Она проходит по инициативе Европейского бюро ВОЗ в странах Европейского региона, в том числе Беларуси, в 18-й раз. В этом году девиз недели — «Долгая жизнь для всех». Её цель — подчеркнуть важность равноправного доступа к вакцинам для обеспечения долгой и здоровой жизни каждого человека.

С 24 по 30 апреля 2022 года с 8.00 до 12.00 по телефону «горячей

линии» Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии — 2 33 97 — все желающие могут проконсультироваться по вопросам вакцинопрофилактики и инфекционных заболеваний. Проконсультирует врач-эпидемиолог Ирина Октябревна Антонович.

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В рамках проведения ЕНИ планируется проведение (в основном в онлайн-формате для снижения риска распространения COVID-19) консультаций, бесед и встреч со специалистами, «круглых столов», анкетирование и конкурсы. Все мероприятия направлены на повышение информированности населения о важности вакцинации для сохранения жизни и здоровья. Оптимальный охват прививками обеспечивает предупреждение массового распространения возбудителей инфекционных заболеваний в случае их завоза на территорию нашей страны.

Справочно: Беларусь участвует в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита, элиминации кори, краснухи, врождённой краснухи и поддерживает все инициативы на пути искоренения инфекционных заболеваний.