Корреспондент и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в первой половине недели.

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Понедельник, 18 апреля, начался со снега. Фотографии: Александр Шелехов

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

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Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
20 апреля. Кто-то испортил газон между домами №6 и №8 по улице Парижской Коммуны
Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
В ночь с 19 на 20 апреля над Слуцком прошли ливни

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Тихое место на улице 1 Августа
Апрельский снег и луна-парк. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Зацвела форзиция

 