Пакт Рериха. Что за документ и почему о нём сейчас рассказывают в Солигорске

В Солигорском музее открылась выставка «Мир через культуру», посвящённая миротворческой деятельности всемирно известного русского художника Николая Рериха.

Гуманистические идеи Николая Рериха, художника, мыслителя, учёного и общественного деятеля, продолжает распространять Международный центр Рерихов в разных странах.

Первым международным договором по защите культурного наследия во время вооружённых конфликтов и в мирное время стал Пакт Рериха. Он был подписан в Вашингтоне в 1935 году в присутствии президента США Рузвельта представителями 21 страны. При его подписании Рузвельт сказал: «Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся к всемирному применению одного из важнейших принципов сохранения современной цивилизации». Пакт Рериха утвердил Знамя Мира – отличительный флаг для обозначения и защиты культурных ценностей в мирное время и во время вооружённых конфликтов.

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Мир через культуру означает формирование такого сознания и таких отношений между людьми разных стран и национальностей, которые основываются на культуре, на сотрудничестве, а не на доминировании посредством оружия и денег.

На выставке представлены большие панно с картинами Рериха и его высказываниями, которые современны и сегодня. Представлен уникальный материал, рассказывающий о гибели памятников культуры.

За последние 10 лет более 250 выставок «Мир через культуру» прошли в 17 странах мира.