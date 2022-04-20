Отопительный сезон подходит к концу. Это значит, пора заняться техобслуживанием газового котла или за­думаться о покупке нового, если есть такая необходимость

На что обращать внимание при выборе котла, почему важно ознакомиться с услови­ями поставки запасных частей, кто отвечает за обслуживание? Мы нашли ответы на важные вопросы, возникающие при покупке газового оборудования.

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1. Что учитывать при выборе котла?

При выборе котла обращать внимание нужно не только на стоимость, эффек­тивность агрегата, на его надёжность и безопасность. Важно узнать у продавца, есть ли у производителей котлов в наличии запасные части.

2. Что нужно знать о договоре?

Важно, чтобы продавец имел договор на техни­ческое обслуживание продаваемого котла. На документе должна стоять круглая синяя печать завода-изготовителя. Печать говорит о том, что эта продукция сертифицирована.

При покупке поин­те­ресуйтесь у продавца, какие организации в нашем районе выполняют техническое обслуживание котлов: как гарантийное, так и послегарантийное. Такие услуги предостав­ляются в нашем районе, поэтому искать фирмы в Минске не имеет смысла.

У организации должно быть официальное подтверждение фирмы-производителя, что она доверяет ей выполнение работ по техническому обслуживанию.

Обязательно удосто­верьтесь, что в договоре есть пункт об условиях поставки запасных частей в случае, если котёл выйдет из строя. В зимний период продавец должен предоставить вам новые запчасти в течение суток, в летний — в течение двух дней. Это социальный стандарт.

3. А если нет договора?

Если вы купили аппа­рат без договора на техобслу­живание, то вы берёте на себя до­полнительные хлопоты. Вам придётся обратиться в соответствующую фирму для его заклю­чения. Если вы этого не сделаете, то разреше­ния на эксплуатацию установленного котла не получите.

4. Что важно перед покупкой?

Перед покупкой убедитесь, что у продавца есть паспорт на русском или белорусском языке. Также важно, чтобы договор был заверен печатью той фирмы, которая реализует аппарат. «Слуцкгаз» не допускает к эксплуа­тации котлы, имеющие паспорт только на иностранном языке.

5. Что нужно знать об установке?

Если котёл устанавли­вается впервые, или производится замена на прибор другой мощности, или изменения вносятся в устройство дымовых и вентиляционных каналов, то необходимо заказать проектную документацию или её корректировку. Разрешение на рекон­струкцию системы газоснабжения выдаёт райисполком. Владельцу котла необходимо обратиться в Слуцкий райисполком и центр обслуживания населения «Слуцкгаза» с заявлением на выдачу технических условий. Далее — корректируется проектная документация.

Если мощность, устройство системы дымоудаления не меняются, то проект заказывать не нужно. Но перед монтажом оборудования прокон­сультируйтесь у специ­а­листов добровольного пожарного общества. Сотрудник этой службы, оценив место установки оборудования, скажет, соответствует ли оно по устройству вытяжной вентиляции, высоте дымохода и соблюдению других требований безопасности.

Заменить отопи­тельное газовое обору­дование собственник может самостоятельно, если у него есть навыки подключения оборудования к системе отопления. Специального разрешения для этого не требуется. А вот пуск газа выполняет только газоснабжающая организация.

6. Кто устанавливает котёл?

Котёл могут установить обученные специалисты, которые имеют разрешение на производство монтажа.

Но если установка оборудования требует переноса газопровода, то такие работы могут выполнять только представители «Слуцкгаза». Если настенный котёл меняется на напольный или переносится в другое помещение (например, из кухни в мини-котельную), то эта процедура более сложная. В таком случае необходимо вносить изменения в проект и при необходимости потребуется реконструкция системы дымоудаления.

7. Что нужно знать про обслуживание и эксплуатацию?

Перед началом пользования газовым отопительным оборудованием обязательно изучите руководство по эксплуатации на данный тип котлов. Соблюдайте правила пользования газом в быту.

Один раз в год необходимо проводить техническое обслуживание прибора. Этот пункт включён в правила пользования газом в быту. Если техобслуживание котла не проведено в установленные сроки, то он снимается с гарантии. А газоснабжающая или обслуживавшая организация отключает оборудование от газоснабжения.

Если оборудование отработало норматив­ный срок, проводится техобследование на предмет разрешения дальнейшей эксплуатации.

Специалисты рекомендуют своевременно проводить замену котла.

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