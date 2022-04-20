Дипломы международных фестивалей в Словении и России получили дети из Козловичей

Юные таланты детской школы искусств из Козловичей удостоились высокой оценки на международных фестивалях в Словении, России и Беларуси.

Второй международный фестиваль Musical star of Slovenia-2022 прошёл в дистанционном формате в городе Жалец, Словения. Дипломы лауреатов первой степени там получили Екатерина Далидович и Алина Толкач в номинации «Изобразительное искусство» (учитель – В.А. Дикун). Дипломантами третьей степени стали Александра Василевич, учитель по классу фортепиано, в номинации «Композитор» и Артём Кныш в номинации «Соло-аккордеон» (учитель – Е.Ю. Гурьянова-Вербицкая).

прошёл в дистанционном формате в городе Жалец, Словения. Дипломы лауреатов первой степени там получили Екатерина Далидович и Алина Толкач в номинации «Изобразительное искусство» (учитель – В.А. Дикун). Дипломантами третьей степени стали Александра Василевич, учитель по классу фортепиано, в номинации «Композитор» и Артём Кныш в номинации «Соло-аккордеон» (учитель – Е.Ю. Гурьянова-Вербицкая). Дипломантом первой степени международного фестиваля-конкурса искусств «Зимний триумф» в Москве стала ещё одна звёздочка – Екатерина Довнар.

в Москве стала ещё одна звёздочка – Екатерина Довнар. Яркие инструментальные номера дуэта аккордеонистов «Акцент» Павла Арефьева и Ивана Леженя отмечены дипломами первой и второй степени Второго многожанрового фестиваля-конкурса «Гуляй, Масленица» аг. Геранёны Гродненской области.

Сейчас педагоги и воспитанники Козловичской школы искусств ждут итоговых результатов Шестого международного конкурса искусств «Высота», который проходит в Могилёве, и районного тура конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь».

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