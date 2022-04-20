«Делайте как положено! До следующего раза мы не доживём!» Как прошло собрание перед капремонтом дома №172 на ул.Социалистической в Слуцке

Хочу рассказать о примечательном событии в жизни нашего дома — собрании жильцов по поводу капремонта (ул. Социалистическая, 172) и чем оно закончилось.

Сначала поясню. Как написано у меня в техпаспорте, дом 1972 года постройки. Ему 50 лет! И с того времени, кроме замены лифтов, в нём капитально ничего не ремонтировалось!

Наш дом знаменит даже в СМИ. Жильцы не раз рассказывали и показывали, как во время дождей со стен льются «водопады», потому что панели гигроскопичны, а швы между ними и оконные проёмы давно отслужили свой срок. Это, наверное, единственный дом в Слуцке, от бетонных панелей которого отваливаются куски. Я уже не говорю о раскрошившихся ступеньках крыльца, прогнивших откосах и прочем, что пришло в негодность.

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С чего началось собрание

Известие о капитальном ремонте жильцы восприняли с воодушевлением, говорили: «Неужели!», «Наконец-то!». «Может, ещё успеем пожить как люди», — с надеждой говорила одна старушка.

Собрание, правда, проходило странно. Две женщины сразу стали раздавать маленькие бумажки. На них был обозначен перечень работ.

Люди стали спрашивать: «А кто вы, представьтесь хотя бы», «Что сейчас будем делать?». Удалось выяснить, что это представители некоей «Службы заказчика». Кто они, чьи интересы представляют, за что отвечают — осталось непонятным. А женщины и не старались придать собранию хоть какой-то вид организованного мероприятия. Было такое впечатление, что их главная цель — раздать эти бумажки и собрать подписи с жильцов. Протокол у них был заготовлен заранее, и решение собрания было туда уже записано.

Жалобы жильцов

Но жильцы отнеслись к собранию более ответственно. Первый и главный вопрос, который задавали все по очереди и хором, — отремонтируют и утеплят ли фасад, как это недавно было сделано при капитальном ремонте соседнего 9-этажного дома №168.

Со всех сторон слышались возгласы:

«У нас стены насквозь промерзают!»,

«У нас покрылись чёрной плесенью!»,

«У нас продувает насквозь!»,

«У нас промокают после каждого дождя!»,

«У нас температура выше 19 градусов не поднимается даже в тёплую зиму!»,

«У меня на кухне иней!»,

«В комнате углы сырые, всё промокает, промерзает!»

«Крыша, сколько жаловались, всё течёт и течёт!».

«Нам нужен капитальный ремонт фасада, чтобы хватило надолго!».

«Сделайте нам так же, как им»

В ответ ведущие собрания что-то произносили, вроде того, что жильцам нашего дома не стоит смотреть на 168-й. Там утеплили, а нам, скорее всего, только замажут швы. Эти заявления вызвали шквал негодования. Один мужчина взялся разъяснить толпе, почему так: «Ну да, там же живёт Ш…, у неё кто-то в Министерстве ЖКХ связи имеет, вот им и сделали!»

Вопрос «Почему в 168-м доме сделали, а у нас — не положено» мучил абсолютно всех. Жильцы настаивали на том, чтобы «нам сделали так же, как им». «Делайте как положено! До следующего раза мы не доживём!» — сказала одна пожилая женщина.

Про осмотр дома

Организатор собрания что-то говорила о том, что когда будет составляться проектная документация, то придут «обследователи», которые замерят теплопроводность стен. В зависимости от этого будет принято решение.

Ответы представителя службы заказчика выглядели по меньшей мере странно. На вопрос, когда и кто придёт осматривать дом, она сказала, что осмотр проводится после того, как начинаются проектные работы. А разве не наоборот? Сначала осмотреть и установить всё то, что нуждается в капитальном ремонте, а потом внести эти работы в проект?

Женщина давала разные ответы. То говорила, что осмотры проводит ЖЭУ весной и осенью, то говорила, что ЖЭУ к капремонту отношения не имеет. То говорила, что осмотр проведут после собрания. В общем, ясности не прибавилось никакой.

Требовали справедливости

Стоял шум, жильцы негодовали. Показывали, как выпадают куски из панелей, где идут трещины. Все требовали справедливости — провести на нашем доме такой же ремонт, как на доме №168. «Если не хотите утеплять дом, то дойдём до президента, но вы обязаны сделать дом как надо!» — возмущалась одна женщина.

Собрание длилось почти час. К имеющемуся перечню жильцы требовали добавить утепление и герметизацию всего фасада, обновление придомового благоустройства, современные тротуары возле дома, замену окон в подъездах и многое другое. Но в протоколе значилось только 6 пунктов, хотя даже в розданной бумажке их было намного больше.

Ещё жители договорились, что обратятся в Министерство ЖКХ, Минский облисполком и вышестоящие инстанции и будут добиваться справедливости. «Собрание сделали для галочки!» — сказал кто-то из жильцов. И очень похоже, что так оно и есть.

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