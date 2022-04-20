Цены на определённые виды медуслуг жёстко регулируются государством, а гарантированный перечень остаётся бесплатным, заявил заместитель министра Борис Андросюк. По его словам, в связи с недавним активным ростом валюты поднялись и цены в рублях, особенно у частников, тогда как у госучреждений роста не произошло. Происходящее замминистра связал с ростом цен на расходники. В то же время ситуация на валютном рынке меняется. Пойдут ли вниз цены, рассказал Onliner.

По данным Андросюка, цены на более чем 60% медуслуг регулируются государством. Оставшиеся 40% попадают под мягкое регулирование, рентабельность у них не должна превышать 30%.

«Сегодня мы видим, что валютная корзина уверенно снижается, поэтому Минздрав будет жёстко мониторить данные цены, — отметил заместитель министра. — Если в начале месяца это объяснялось ростом валюты, то сейчас цены на неё падают, значит, и цены на медуслуги должны снизиться».

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Андросюк отметил, что на встрече с представителями частных организаций «найдено взаимопонимание».

К теме подключился и КГК. Он рекомендует импортёрам лекарств провести их переоценку в связи со снижением курсов валют. С 1 мая намечаются проверки. Вообще же по новым поставкам в феврале — марте цены увеличились в среднем на 30%.