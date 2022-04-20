При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур’ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей! Весь список (обновлён) можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

Реклама

Пасхальный кулич по бабушкиному рецепту

Случчанин Артём Тамкович работает пекарем в минской кондитерской-пекарне. Перед православной Пасхой молодой человек поделился с читателями «Кур’ера» рецептом кулича, который пекла его бабушка. Он воссоздал его по вкусу, ориентируясь на детские воспоминания.

«За одну поездку мог заработать $200-300»

Каждому автолюбителю, который покупал или продавал машину, так или иначе приходилось сталкиваться с «перекупами». «Кур’ер» поговорил со случчанином, который в 90-х гонял автомобили из Польши. Он рассказал о криминале, заработке и особенностях «бизнеса».

Питомцы под санкциями. Чем лечить и кормить

В зоомагазинах пропали некоторые корма для животных украинского производства. За март в стационарных и интернет-магазинах разобрали итальянские и канадские холистики (беззерновые корма). Их больше не завозят. Владельцам приходится подбирать для своих питомцев другой рацион. Кроме питания владельцев животных волнует и другой аспект — профилактика болезней и лечение питомцев. Ожидать ли дефицита ветери­нарных препаратов?

Как получить хороший урожай картофеля

Случчина считается картофельным краем. Из-за затяжной весны многие отложили посадку «второго хлеба». Пока ещё есть возможность подготовиться, чтобы получить хороший урожай. «Кур’ер» поговорил с экспертом и узнал, как лучше удобрить почву при посадке картофеля и какие сорта подходят для слуцких земель.

Лунный посевной календарь на апрель-июнь

«Это места, где хочется дышать и радоваться».

Итоги визита делегации из России в санатории «Случь» и «Солнышко»

В субботу, 16 апреля, представители профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации посетили санатории «Солнышко» и «Случь», расположенные в Слуцком районе. Делегация изучала возможность того, чтобы по линии профсоюзов отправлять на отдых в Беларусь детей со всех уголков России.

Наш Лёня Якубовіч. Памяці таленавітага паэта-земляка

Сярэдняга росту, хударлявы, прыгожы, сарамлівы, ён пачынаў заікацца пры малейшым хваляванні. А ўсё пачалося ў дзяцінстве. Калі Лёню было гадоў сем-восем, здарылася ў вёсцы жудасная навальніца. Маланка паласавала небасхіл, біла ў зямлю, у дрэвы, у пабудовы.