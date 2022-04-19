Слуцкий райисполком предлагает в аренду двухкомнатную квартиру по адресу: Слуцк, 1-й переулок Чайковского, дом 3, квартира 46. Её площадь 50,10/28,10 м2.

Квартира предназначена «для распределения гражданам в связи с характером трудовых (служебных) отношений, не имеющих жилых помещений в собственности (долей в праве общей собственности на жилые помещения) и (или) во владении и пользовании, за исключением жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам найма жилого помещения в общежитии, в населённом пункте по месту работы (службы)».

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Наниматель арендного жилья вносит плату за пользование жилым помещением (общая площадь х 0,2 базовой величины х 0,7 х 0,1). Получается всего 22,44 рубля. Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

Заявление о предоставлении арендного жилья необходимо подавать в Службу «одно окно» Слуцкого райисполкома в течение 15 календарных дней со дня размещения информации (19 апреля. — Прим.ред.).