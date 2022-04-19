В ГУБОПиК за помощью обратился минчанин. Он сообщил, что его 40-летняя бывшая жена с двумя дочерьми (7 и 18 лет), предположительно, силой удерживаются в Грузии. Также их принуждают к тяжёлому физическому труду. Об этом накануне ему по телефону рассказала старшая дочь. Кроме того, девушка передала свои координаты и добавила, что её собираются насильно выдать замуж.

Об этом сообщает МВД.

При проверке информации было установлено, что на протяжении нескольких лет жительница Минска общалась в соцсетях с иностранцем, который уговаривал её продать квартиру и переехать жить к нему в Батуми. Сделку с недвижимостью она провести не смогла. Тем не менее, «возлюбленный» купил ей и дочерям авиабилеты на начало апреля. По прилёту белорусок поселили в сельской местности в горах, забрали деньги, средства связи, ограничивали свободу и заставляли ухаживать за тяжелобольной матерью мужчины.

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При содействии посольства Беларуси в Грузии местные правоохранители освободили «пленниц» и задержали гражданина, который их удерживал. В субботу, 16 апреля, с помощью Министерства иностранных дел Беларуси соотечественницы вернулись домой.