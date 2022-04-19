Как уже писал «Кур’ер», днём в понедельник, 18 апреля, в деревне Весея Слуцкого района столкнулись легковушка и фура.

Телеграм-канал МВД Беларуси сообщил об обстоятельствах аварии:

Реклама

«18 апреля около 15.00 на автодороге «Граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи» в д. Весея водитель автомобиля «Лада», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автопоездом «Мерседес» под управлением 29-летнего жителя Витебска.

В легковом автомобиле три человека погибли, один доставлен в больницу».