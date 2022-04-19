В апреле 2017 года «Кур’ер» делал обзор цен на продукты, из которых случчане готовят блюда к пасхальному столу. Мы посмотрели, как за пять лет изменились цены на эти и другие сопутствующие товары к празднику.
В обзор брались цены из одного сетевого магазина и трёх местных. Стоимость товаров зафиксирована 18 апреля 2022 года.
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (11.04.2017)
|Стоимость, рублей (18.04.2022)
|изюм развесной сушёный (1 кг)
|11,23
|8,67
|курага (90 г)
|2,4
|2,64
|сливы сушёные (90 г)
|1,44
|2,09
|ананас сушёный (90 г)
|2,13
|2,92
|посыпка кондитерская (30 г)
|от 1,7
|2,28
|кокосовая стружка (30 г)
|от 2,18
|от 2,67
|ванилин (1,5 г)
|от 0,44
|0,75
|молоко (1 л)
|0,91 (3,6%)
|1,51 (3,2%)
|творог (400 г, обезжиренный)
|1,39
|2,18
|творог (200 г, 6%)
|0,9
|1,19
|сметана (26%)
|1,75 (430 г)
|2,26 (350 г)
|сметана (26%)
|1 (230 г)
|1,36 (200 г)
|куриные яйца С-1 (десяток)
|от 1,65
|от 3,06
|красители пищевые
|от 0,83
|от 0,69
|сахар-песок (1 кг)
|от 1,52
|от 2,49
|мука пшеничная от разных производителей (1 кг)
|0,8-1,28
|2,76-3,91
|дрожжи (1 кг)
|2,2
|3,49
|дрожжи (упаковка)
|от 0,33 (55 г)
|0,99 (100 г)
|красное вино (белорусских производителей, 1 бутылка)
|от 5
|от 6,69
Практически все товары подорожали, некоторые — в два раза. Но есть и те, что и подешевели — виноград и красители для яиц. Последние продавались по акции.
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