В апреле 2017 года «Кур’ер» делал обзор цен на продукты, из которых случчане готовят блюда к пасхальному столу. Мы посмотрели, как за пять лет изменились цены на эти и другие сопутствующие товары к празднику.

В обзор брались цены из одного сетевого магазина и трёх местных. Стоимость товаров зафиксирована 18 апреля 2022 года.

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Наименование товара Стоимость, рублей (11.04.2017) Стоимость, рублей (18.04.2022) изюм развесной сушёный (1 кг) 11,23 8,67 курага (90 г) 2,4 2,64 сливы сушёные (90 г) 1,44 2,09 ананас сушёный (90 г) 2,13 2,92 посыпка кондитерская (30 г) от 1,7 2,28 кокосовая стружка (30 г) от 2,18 от 2,67 ванилин (1,5 г) от 0,44 0,75 молоко (1 л) 0,91 (3,6%) 1,51 (3,2%) творог (400 г, обезжиренный) 1,39 2,18 творог (200 г, 6%) 0,9 1,19 сметана (26%) 1,75 (430 г) 2,26 (350 г) сметана (26%) 1 (230 г) 1,36 (200 г) куриные яйца С-1 (десяток) от 1,65 от 3,06 красители пищевые от 0,83 от 0,69 сахар-песок (1 кг) от 1,52 от 2,49 мука пшеничная от разных производителей (1 кг) 0,8-1,28 2,76-3,91 дрожжи (1 кг) 2,2 3,49 дрожжи (упаковка) от 0,33 (55 г) 0,99 (100 г) красное вино (белорусских производителей, 1 бутылка) от 5 от 6,69

Практически все товары подорожали, некоторые — в два раза. Но есть и те, что и подешевели — виноград и красители для яиц. Последние продавались по акции.

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