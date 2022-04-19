«Долго их кидали то в одну службу, то в другую». О чём читатели рассказали «Кур'еру»

В своих обращениях в редакцию на прошлой неделе случчане касались тем подорожания сахара, опасной двери в подъезде, состояния памятника неизвестному солдату. Один из читателей спросил, будет ли строиться водопровод в Михейках. Читайте краткий обзор, о чём читатели рассказали «Кур’еру».

О заброшенной могиле

Один из читателей нашей страницы instagram.com/kurjer после рассказа случчанки о важных для неё памятниках написал: «На территории кладбища, где находится мемориальный комплекс, есть могила неизвестного солдата. Она расположена за ларьком «Табакерка» у центрального входа на комплекс. Лет 8-10 назад после окончания митинга 9 мая пожилая женщина обращалась к военным, чтобы облагородили могилу. Тогда на покосившемся памятнике ещё была сверху звезда. Сейчас могила заброшена полностью. Кто захоронен там? Есть ли сведения? Кто должен за ней ухаживать?»

Дверь висит на одной петле

Житель дома №45 по улице Чехова беспокоится, что висящая на одной петле тяжёлая металлическая дверь подъезда может упасть и травмировать человека. Он прислал и фото. «Первый подъезд. Отломалась сгнившая петля. Люди дали заявку, чтобы починили. Долго их кидали то в одну службу, то в другую. В итоге заявку приняли, сказали, что до 16-го числа устранят. «Сегодня уже 18-е. Дверь на одной петле болтается. А если на ребёнка упадёт?» — сказал мужчина. Жители также опасаются, что дверь сломается, а их обвинят в порче имущества.

Реклама

Будет ли в Михейках водопровод

Житель Михеек позвонил в редакцию и спросил, где узнать, планируют ли в Михейках строительство водопровода. «Нигде не могу узнать, планируют ли в Михейках провести водопровод, канализацию. Звонил в ЖКХ, мне сказали, что они ничего пояснить не могут. А кто может ответить на этот вопрос – непонятно. Деревня наша живая, есть и производства, да и рядом со Слуцком. Большинство жителей работают в городе, потому что от конечной остановки городского автобуса «Льнозавод» до нас 800 метров», — пояснил мужчина.

«Асфальт превратился во что-то непонятное»

Житель Лучников рассказал о проблемах на улице Парковой в своём населённом пункте. «Я бы хотел, чтобы в этом вопросе нам помогли. Раньше наша улица была покрыта асфальтом, но давно не ремонтировалась. Сейчас этот асфальт превратился во что-то непонятное. После дождей или слякоти проехать по дороге невозможно – сплошные ямы. Обращались люди в ЖКХ и райисполком. Ну грейдер пройдёт, но это ненадолго. Просили хотя бы засыпать щебёнкой, чтобы попрочнее было. Но пока ничего», — рассказал мужчина.

Этот материал подготовлен по обращению читателя. Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.