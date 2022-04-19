В Солигорске соревновались велосипедисты. Участвовать в гонке мог любой желающий

В лесопарковой зоне Солигорска почти ежедневно проходят соревнования по разным видам спорта. Причём каждый желающий может стать в них участником.

Так, 16 апреля Иван Горбатенко, методист-инструктор Солигорского физкультурно-спортивного клуба, проводил соревнования по велоспорту. Участвовали все желающие – дети, женщины и мужчины. Каждый победитель в своей категории получил чек на приз.

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Солигорчанка Валерия Парамёнова старается участвовать во многих соревнованиях.

«Они дают стимул к победе, — сказала она «Кур’еру». — Помогают поддерживать спортивную форму, а ещё — дышать свежим воздухом и наслаждаться природой».

Участница велопробега Наталия Щербич считает, что велосипед лучше автомобиля — куда захотел, туда поехал. «Увлеклась велосипедной ездой недавно, главное, что в семье моё увлечение поддерживают», — добавила она.

Велосипедистов в этот день собралось на два заезда. Когда подвели итоги, руководитель соревнований поздравил участников с наступающими праздниками и сыграл на своей гармошке марш «Прощание славянки».