«Благодаря ему я зарабатываю хорошие деньги». Случчане рассказали, что значит для них велосипед (+фото)

Вместе с тёплой погодой на улицах Слуцка становится всё больше велосипедистов. Можно встретить самые разные модели: от советских до современных. Некоторые на ходу несколько десятков лет. Любители этого транспорта — люди разных возрастов. Случчане рассказали «Кур’еру», что для них значит велосипед и удобно ли передвигаться на нём в Слуцке.

Олег Михайлович Анисимов, пенсионер

«Я очень люблю велосипед, можно сказать, что я всю жизнь на велосипеде. Люблю выезжать на природу, в лес. В день могу намотать от 20 до 40 км, зависит от самочувствия.

У меня велосипед туристический, дорожный. Привезли мне его пять лет назад под заказ из Польши. До этого был отечественный, но износился, и я решил заменить его.

Что касается инфраструктуры города, то я считаю, что она совершенно не приспособлена к катанию на велосипеде, вообще ноль, даже слов нет. Сколько в городе велосипедистов: дети, подростки, взрослые, а дорожек вообще нет. А бордюры высоченные — это вообще вредительство, хоть на «КамАЗе» на них заезжай».

Случчанка с улицы Комсомольской

Женщина отказалась представиться и сфотографироваться, но интересную историю своей дружбы с велосипедом рассказала. «Мне 75 лет, и я всю жизнь на велосипеде, — сказала она. — Благодаря ему я зарабатываю хорошие деньги. Здесь в центре — за бабушкой смотрю, а три километра отсюда езжу квартиру убираю, а живу на Комсомольской. 15 лет была в Италии на заработках. Благодаря велосипеду могла там быстро перемещаться, он мне очень помог. Моему велосипеду 33 года, а может, и больше, уже не помню. Изготовлен на Минском велозаводе. За всё время я заменила в нём только заднее колесо».

Матвей

«Как только потеплело, то катаюсь практически каждый день. На всю семью у нас два велосипеда, нам достаточно. Катаюсь в основном в центре города, проблем с передвижением никаких нет».

Смотрите подборку фото случчан на велосипедах.