Валентина Фёдоровна Переходюк (Валетко) родом из Заполья, но большую часть жизни прожила в Слуцке и работала продавцом. Сейчас ей 71, пенсия 378 рублей. Мы хотели узнать у женщины, как ей удаётся распределять расходы так, чтобы на всё хватало. Но разговор зашёл не только о деньгах.

Валентина Фёдоровна рассказала, как была счастлива с му­жем, за которого вышла замуж после треть­его свидания, как он трагически погиб, как одна подни­мала троих детей, добивалась спра­ведливости у генпрокурора СССР и почему чувствует себя счастливой.

Мужа нагадали карты

Историю замужества она помнит до мелочей. «Он увидел меня, когда шла с подругой. Ну так посмеялись, ни о чём разговор. Мы поехали в магазин. Выходим оттуда, а тут снова он: «О, мы снова встретились!». Помню, мамина тётя гадала на картах. Раскинула и говорит: «Сегодня ты видела хлопца, за него замуж выйдешь!». Я посмеялась только.

Потом снова пришёл в магазин. Ещё после работы встретил, проводил и сказал: «Ты за меня замуж выйдешь!». Третий раз нашёл в деревне, в клубе. После танцев сообщил: «Я написал родителям, что женюсь». — «Ты ненормальный, — говорю. — Мы же друг друга не знаем». Знала, что он Дима, прапорщик, родом с Украины.

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А на 1 Мая приехал свататься. Мама отказала, сказала, что отца у нас нет, работы много… Тогда он взял трое суток, огородил забор, убрал всё. И снова к матери: «Мне нужна ваша дочь». Говорю: «Я тебя не люблю, как мы жить будем?». А он: «Лишь бы я тебя любил, и посмотришь, как мы будем жить»… 14 мая расписались. До сих пор не знаю, как согласилась. Первый раз поцеловались во время росписи. Желаю всем такого спутника жизни. На руках носил, помогал во всём. Родилась дочка. Ребёнок плачет ночью, он встанет, перепеленает. Говорил: «Тебе за день хватает». Вот так полюбил с первого взгляда!

Через два года родился сын и сразу тяжело заболел. В больнице дежурили по очереди. По больницам моталась, он всегда помогал. Мы хорошо жили, но Дима погиб, когда сыну было 3 года, а дочке — 5. Жизнь перевернулась.

Пенсии «на мужа» добивалась через Генпрокуратуру СССР

Когда муж погиб на работе, производственную пенсию не дали, а только обычную — по потере кормильца. Полгода добивалась пересмотра. Прошла все трудовые инстанции, писала в газеты. Все удивлялись, как у меня хватает силы воли. А что оставалось — детей надо поднимать. В местном райкоме профсоюза сказали: «Ничего не добьётесь». так обидно было. Прошла прокуратуры всех уровней. Помог только Генеральный прокурор СССР Роман Руденко (был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе — Прим. ред.). Поехала на личный приём в Москву. Так он один из всех спросил: «Где сейчас дети?». Только когда заверила, что с ними всё в порядке, начал разговор. Я всё рассказала и попросила помочь получить пенсию за гибель мужа на производстве. После разговора он сказал: «Не волнуйтесь. Приедете домой, у вас будет лежать письмо о производственной пенсии». Так и было.

Чёрная полоса

Когда остались одни, поставила цель: дети должны расти так, чтобы не чувствовали, что у них нет отца. Работала, где могла. В 14-м городке брала больше 30 соток земли. На одной части выращивала свёклу, сдавала. А половина — под огород. Сын был в 4-м классе, сам пахал огород лошадью. Пашет и плачет, что тяжко. И я плачу. А что делать, надо. Ещё брала 1,5 га под сахарную свёклу в колхозе. Сама мешки тягала. Надорвалась. Когда могли, друзья помогали, соседи… Я уж не могу всего и рассказать. Дети подросли. Перешла в ближний киоск на работу.

Шло время, одной тяжело, подруги сосватали мужчину. Сошлись, потом родился сын. Но с этим мужчиной всё не так оказалось. Не хочется вспоминать… Он оказался совсем другим человеком, плохо относился ко мне, детям. Избавиться от него помог сосед. Пришёл, взял за воротник и выкинул. Сказал: «Хватит над ними издеваться!». Осталась с тремя детьми, но лучше одной, чем с непутёвым.

О друзьях и соседях

Люди хорошие вокруг всегда были, меня в этом Бог не обидел. Дружба их не корыстная, а сердечная. Они всегда помогали, даже свадьбу дочери справить, когда денег не было. Мы встречаемся каждые пять лет с одноклассниками. Первый раз — через 20 лет, ещё учителя наши были живы. Директор Иван Тимофеевич Озерной так доволен был, даже плакал.

Повезло и с соседями — жили одной семьёй, таких сейчас мало. В этом доме 50 лет живу. В однокомнатной квартире и дети выросли. 25 лет простояла на очереди, но не получила больше.

Про счастье

Считаю, что своего я добилась. Выучила всех детей. Дочка окончила музыкальную школу, университет. Сын младший — колледж связи. Старший отслужил в армии, работал, а в 45 лет поступил в университет. У всех есть жильё, внуков уже шесть. Один учится в политехническом университете, а внучка — в Академии при Президенте РФ. Все меня любят и уважают. Бабушка моя как-то сказала: «Валя, тебя Бог любит, он тебя не кинет! И ты будешь счастлива в жизни!». И я считаю, что я счастлива!

На что хватает пенсии

Пенсия у меня 378 рублей. Стаж – 32 года, ветеран труда. Может, она могла бы быть больше, но семь лет, что ухаживала за больным сыном, в стаж не вошли. Я инвалид 2 группы уже 10 лет. Ходила, чтобы меня перевели с трудовой пенсии на пенсию по инвалидности, но сказали, что больше сумма не получится.

Как получаю пенсию, сразу «за квартиру» отдаю 60-70 рублей. Рублей 40-50 идёт на таблетки. Хорошо, как инвалид 2 группы плачу только 10%.

Закупаю по пачке гречки, других круп, муки, спагетти, сахар, майонез, цикорий, чай, бутылку масла подсолнечного. Гречку потом докупаю, а других круп хватает на три месяца. Из повседневных продуктов — молоко, творог, хлеб. Когда захочу, куплю окорочок, но редко. Раз в неделю — сосиски. Сало, мясо, яйца, сметану не ем по здоровью. Рыбой снабжает сын. Картошки на зиму ведра десятилитрового хватает. Фрукты покупаю на неделю килограмм: бананы, яблоки или мандарины. Иногда знакомые, что торгуют у магазина, угощают. Обычно 150 рублей в месяц на продукты хватало. Сейчас многое подорожало, значит, буду покупать меньше или откажусь от фруктов.

Ем два раза в день. Утром обычно каша. Потом воды, сока могу попить. Обед часов в пять. Суп варю постный или уху. Кастрюли хватает на 4 дня. Могу сосиску с гарниром, блинчик, картофляны.

На сотовую связь уходит 15 рублей в месяц, а стационарный, бывает, «съедает больше», если звоню дочке в Россию. Одежду покупаю редко, может, раз в два года. Старые запасы есть, комплекция у меня не меняется. В этом году купила туфли за 20 рублей. Никогда не брала красную рыбу, икру. Люблю бананы, но 6-7 рублей за килограмм не заплачу.

Если бы пенсия была хотя бы 500 рублей, то отремонтировала бы кладовку, поменяла бы обои. Вот дочка помогла — натяжной потолок сделали. Но у детей свои семьи, расходов много. Лишних денег нет.

Каждый месяц откладываю 50 рублей внукам младшим. Ещё помаленьку детям на день рождения. На праздники подарки не делаю. По молодости складывала в сберкассу детям на учёбу, а когда в 90-е всё пропало, больше не откладываю. Если остаётся копейка — даю сразу.

Про деньги и другие события

Нехватку денег ощущаю. Особенно когда приходится платно обследоваться. Тогда занимаю. Вот УЗИ брюшной полости — 40 рублей, МРТ головы — 280 рублей. А направление на бесплатное обследо­вание, хоть и инвалиду, не дают. Вроде законы хорошие, но почему не действуют — не могу понять.

Я из дома редко выхожу. Новости, конечно, смотрю. К людям отношусь доброжелательно. Я за мир. Про тепе­решние события думаю, что это всё сделать надо было раньше. У меня воевал отец. Медалей много, орден есть. Помню, как у нас дома собирались фронтовики, рассказывали про фашистов — плакали. Я думала: «Говорят, мужчины не плачут… А почему они плачут?». Потом поняла — боль такая была у них на всю жизнь. Боль, которую они испытали, – не проходящая.

Пенсия у меня маленькая. Как бы я всё понимаю — откуда стране взять деньги? Мы, кроме земли, ничего не имеем. Если земля не уродила — нищие. Но мучает вопрос: почему дают пенсию тем, кто не работал? Это несправедливо. Человек прогулял всю жизнь, пьянствовал, налогов не платил, а государство ему — пенсию. Вот в 12-м городке толпа их собирается. Собирали бы их всех по утрам — и на работу, чистить, убирать. Чтобы было за что им платить пенсию. Вот знаю одного, года три отработал, пил и пьёт и получает 280 рублей, ещё и недоволен. А я 33 года отработала, а пенсия — чуть больше, чем у него. Надо, чтобы пересмотрели этот закон».

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