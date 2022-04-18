С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована 18 апреля 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 18 марта.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (18.03.2022)
|Стоимость, рублей (18.04.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|9,45
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,89
|5,99
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,51 (с социальной скидкой — 1,36)
|1,51 (с социальной скидкой — 1,36)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,15 (с социальной скидкой — 4,63)
|5,99
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|3,05
|2,92
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,07 (с социальной скидкой — 2,76)
|3,09 (с социальной скидкой — 2,78)
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,14 (с социальной скидкой — 1,03)
|1,1 (с социальной скидкой — 0,99)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,8
|2,49
* — подорожало, * — подешевело
За месяц подорожало мясо свинины, птицы, растительное масло, куриные яйца, сахар-песок. Немного подешевели сливочное масло и формовой хлеб.
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Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.
С 9 марта Совмин Беларуси разрешил поднять цены на подсолнечное масло, муку и детское питание.
В ТЕМУ. «На ценнике написана одна цена, а касса пробивает другую». Два звонка от случчан на одну тему.