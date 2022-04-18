Слуцкий РОВД: мошенники могут звонить на городской телефон пенсионерам и врать о попавших в беду родственниках

С января 2022 года в Минской области в отношении лиц старше 50 лет совершено 155 преступлений по ст. 212 УК Республики Беларусь («Хищение путём использования компьютерной техники»). УВД Миноблисполкома рассказывает, как можно защитить своих родителей и себя от кибермошенников.

Мошенники врут о попавших в ДТП родственниках

Схема следующая: злоумышленники звонят на городские телефоны, которые в основном остались только у пожилых людей, и взволнованным голосом сообщают, что якобы «ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги, чтобы закрыли дело или чтобы помочь пострадавшему».

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Трудно оставаться спокойным, когда сообщают о беде, в которую попал близкий человек. В надежде спасти своих близких от возмездия правосудия, не разобравшись в ситуации, пожилые граждане передают преступникам деньги и иные материальные ценности.

Как отмечают правоохранители, злоумышленники действуют профессионально и стараются всё время быть на связи. Используя различные психологические приёмы, они не дают возможности положить трубку и созвониться с родственниками.

Способов не быть обманутым в подобной ситуации несколько. Во-первых, следует сразу перезвонить своему родственнику, который якобы звонит. Если такой возможности нет или телефон не отвечает, следует задать звонящему наводящие вопросы, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник.

Помимо «родственников» в беседу вступают якобы сотрудники правоохранительных органов. Спросите у собеседника номер дежурной части, по которому можно получить более подробную информацию о ДТП. Зачастую такие вопросы вводят в ступор мошенников и последние прерывают разговор.

«Оперативная игра»

Кибермошенники могут выдавать себя за представителя службы безопасности банка или сотрудника органов внутренних дел. В ходе беседы жертве предлагают поучаствовать в «оперативной игре» по изобличению неблагонадёжного сотрудника банка: оформить кредит, который зачисляется на банковский счёт. При этом могут использоваться поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел. Схема направлена на хищение денежных средств под благовидным предлогом.

Запомните, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать (передавать) реквизиты банковских платёжных карт (номер карты, срок действия, данные держателя, трёхзначный код на обратной стороне карты), их фотографии, логин и пароль доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг» и коды доступа к нему в виде SMS-сообщений, поступающих из банка. Указанная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению даже представителям банка и сотрудникам правоохранительных органов.

Безопасно посещайте сайты в сети Интернет

Если вы используете систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг» для расчётов за коммунальные услуги, денежных переводов, проверки факта зачисления на счёт заработной платы (пенсий, пособий и т.п.), вам необходимо удостовериться в подлинности веб-ссылки, предназначенной для авторизации на интернет-сайте банка.

Дело в том, что кибермошенники временно размещают в сети Интернет веб-ссылки, которые ведут на поддельные (фишинговые) веб-сайты, внешне не отличающиеся от оригинальных.

В случае перехода на поддельный веб-сайт вам будет предложено ввести логин и пароль для авторизации. Если вы это сделаете, то кибермошенники получат доступ к вашему интернет-банкингу, а находящиеся деньги с банковского счёта будут похищены. Также вам не следует переходить по ссылкам, которые вы получили от неизвестных людей в социальных сетях или мессенджерах. Скорее всего, данные ссылки являются фишинговыми.

Для безопасного совершения онлайн платежей рекомендуется использовать специальные приложения для мобильных устройств «Мобильный банкинг», которые доступны для скачивания в Google Play Market (для Android) или App Store (для iOS).

Исключите возможность компрометации реквизитов банковских платёжных карт

На поверхность банковской платёжной карты нанесена информация о номере банковского счёта, его владельце, сроке действия карты, трёхзначный код (CVV-код). Этих данных достаточно, чтобы производить платежи за товары и услуги в сети Интернет. Утеря банковской платёжной карты или её временное нахождение, даже с вашего согласия, в распоряжении посторонних лиц создают условия для компрометации её реквизитов.

Запомните, что нанесённая на поверхность банковской платёжной карты информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению посторонним лицам. Не храните вашу банковскую платёжную карту вместе с пин-кодом.