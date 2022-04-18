Как выглядят подъезды слуцких многоэтажек, которые были заселены от одного до пяти лет назад. Фото

Один из читателей газеты посетовал, что в новостройках микрорайона «Чехова», сданных всего несколько лет назад, «жильцы мусорят в подъездах». Чтобы проверить это утверждение, «Кур’ер» побывал в разных подъездах десятка домов на улицах Чехова, Борисовца, Магистральная, Зелёная, Василя Витки. Что он там увидел.

Внешне дома вполне в порядке, как и территория вокруг них.

Дом №22 по улице Чехова выглядел как игрушка, и, по словам молодых мам, которые гуляли рядом на детской площадке с малышами, подъезды тут чистые и уютные.

Дом № 20 на улице Борисовца построен два года назад. Во время визита в подъезде №2 проходила влажная уборка.

На улице Магистральной дома под номерами 3, 5 и 7 заселялись в прошлом году. Вот так выглядит, например, подъезд №2 в доме №3. По всему видно, что чистота здесь наводится постоянно.

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На улице Магистральной дом №5 заселился год назад. В подъезде №1 было скромно, но чисто и ухоженно. Удалось поговорить по домофону с жильцом об уборке подъездов. Мужчина сказал, что замечаний у него нет, моют и убирают вовремя и качественно.

На этой же улице у дома №7 местные жильцы про уборку подъезда сказали, что всё соблюдается согласно графику.

По улице Зелёной дома заселялись пять лет назад. Но ощущение новоселья остаётся, так как в целом внутри сохранился первозданный порядок. И важно подчеркнуть, что уборка в подъездах выполняется по графику.

Сами жильцы домов №17, №19, №20а, №23 и №25 по улице Зелёной соблюдают порядок в своих подъездах.

Никто из жильцов этих подъездов не сказал ничего плохого о работниках, которые поддерживают чистоту в их домах. Только одна женщина посетовала, что иногда малышня оставляет мусор. Стены подъездов были чистые, без бездумных надписей или рисунков.

Один молодой человек из дома №1 на улице Василя Витки, узнав, что кто-то жаловался на порядок в новостройках, сказал: «Людям нечем заниматься, вот и жалуются…»

Хотелось, чтобы во всех подъездах Слуцка был такой порядок и уют!