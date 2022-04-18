Как сообщает Sputnik, с 00.00 16 апреля запрещено перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе.
При этом есть исключения: ездить можно лишь через определённые пункты пропуска в места для проведения грузовых операций и перецепки.
Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.
Запрет, по информации Минтранса, не будет действовать вплоть до 23 апреля и применяться к машинам, которые въехали в Беларусь до 16 апреля текущего года.
Министерство уже определило перечень мест, куда могут ехать фуры из ЕС, чтобы провести грузовые операции и перецепку. В дальнейшем их список могут расширить по согласованию с ГТК.
Ранее: Грузоперевозчикам Беларуси и России запретили работать на территории Евросоюза. Водители обязаны покинуть ЕС до 16 апреля