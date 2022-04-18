Как сообщает Sputnik, с 00.00 16 апреля запрещено перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе.

При этом есть исключения: ездить можно лишь через определённые пункты пропуска в места для проведения грузовых операций и перецепки.

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