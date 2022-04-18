Парень из Слуцка восстановил рецепт пасхального кулича своей бабушки. Она готовила его в печи (пошаговый рецепт с фото)

Случчанин Артём Тамкович работает пекарем в минской кондитерской-пекарне. Перед православной Пасхой молодой человек поделился с читателями «Кур’ера» рецептом кулича, который пекла его бабушка. Он воссоздал его по вкусу, ориентируясь на детские воспоминания.
«Мы всегда на Пасху собирались семьёй в деревне Варковичи у бабушки с дедушкой. Бабушка замешивала тесто на куличи, которые выпекались в печи, — рассказывает Артём. — Мы собирались за праздничным столом, кто хотел — ходил в церковь. Это была хорошая традиция, которая со временем сошла на нет — кто-то умер, кто-то переехал. Потом бабушка забыла рецепт, а мама его не знала.
Год назад я начал работать в пекарне и увлёкся выпечкой. Решил воссоздать бабушкин рецепт. Вначале брал за основу куличи из интернета, по вкусу было близко, но не то. На восьмой раз меня осенило, что кулич — это про яйца, а не про масло.
Вначале тесто получалось не очень насыщенное по вкусу, не пышное из-за большого количества масла. Оно было тяжёлым и не поднималось, получался больше кекс, а не кулич. Но потом нащупал тот самый вкус из детства. На 15-й раз получилось воссоздать рецепт. Это максимально классический кулич. В тесто можно добавлять цукаты, мускатный орех, корицу».
Ингредиенты
Для теста:
- пшеничная мука в/с — 450-470 г (зависит от качества муки);
- молоко «Вкусное» ТМ Complimilk — 150 мл;
- яйцо — 3 шт.;
- сахар-песок — 80 г;
- масло сливочное «Крестьянское» 72,5% ТМ «Ясь Белоус» — 30-40 г;
- свежие дрожжи — 6 г;
- соль — 5 г;
- ванилин — 1 пачка;
- цукаты или изюм — 100 г.
Для глазури:
- яичный белок — 2 шт.;
- сахарная пудра — 100 г.
Приготовление
- Для опары взять немного муки, добавить дрожжи, молоко и размешать. Поставить в тёплое место на 30 минут.
2. В готовую опару (в ней будут видны пузырьки) разбить три яйца, добавить соль, сахар, ванилин и хорошо размешать.
3. В массу всыпать оставшуюся муку и вымесить. Добавить изюм и вмешать его в тесто.
4. В тесто добавить размягчённое сливочное масло и вымешивать минут 5.
5. Готовое тесто накрыть полотенцем и поставить на час в тёплое место. Потом обмять и дать ещё раз подняться.
6. Тесто обмять, сложить четыре раза края к центру, сформировать шар и выложить в форму. Оставить подняться.
7. Кулич выпекать, когда тесто по объёму увеличится в два раза. Время расстойки зависит от температуры в помещении.
8. Перед выпечкой смазать верх кулича водой. Выпекать 50 минут в духовке, разогретой до 180°C.
9. Для глазури белки взбить с сахарной пудрой, добавляя её постепенно.
10. При желании для того, чтобы глазурь стала чисто белой, добавить пару капель лимонного сока. Остывший кулич покрыть глазурью.
Партнёр проекта: