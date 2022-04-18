Парень из Слуцка восстановил рецепт пасхального кулича своей бабушки. Она готовила его в печи (пошаговый рецепт с фото)

Случчанин Артём Тамкович работает пекарем в минской кондитерской-пекарне. Перед православной Пасхой молодой человек поделился с читателями «Кур’ера» рецептом кулича, который пекла его бабушка. Он воссоздал его по вкусу, ориентируясь на детские воспоминания.

«Мы всегда на Пасху собирались семьёй в деревне Варковичи у бабушки с дедушкой. Бабушка замешивала тесто на куличи, кото­рые выпекались в печи, — рассказывает Артём. — Мы собирались за праздничным столом, кто хотел — ходил в церковь. Это была хорошая традиция, которая со временем сошла на нет — кто-то умер, кто-то переехал. Потом бабушка забыла рецепт, а мама его не знала.

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Год назад я начал работать в пекарне и увлёкся выпечкой. Решил воссоздать бабушкин рецепт. Вначале брал за основу куличи из интернета, по вкусу было близко, но не то. На восьмой раз меня осенило, что ку­лич — это про яйца, а не про масло.

Вначале тесто получалось не очень насыщенное по вкусу, не пышное из-за большого коли­чества масла. Оно было тяжёлым и не под­нималось, получался больше кекс, а не кулич. Но потом нащупал тот самый вкус из детства. На 15-й раз получилось воссоздать рецепт. Это максимально клас­сический кулич. В тесто можно добав­лять цукаты, мускатный орех, корицу».

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука в/с — 450-470 г (зависит от качества муки);

молоко «Вкусное» ТМ Complimilk — 150 мл;

яйцо — 3 шт.;

сахар-песок — 80 г;

масло сливочное «Крестьянское» 72,5% ТМ «Ясь Белоус» — 30-40 г;

свежие дрожжи — 6 г;

соль — 5 г;

ванилин — 1 пачка;

цукаты или изюм — 100 г.

Для глазури:

яичный белок — 2 шт.;

сахарная пудра — 100 г.

Приготовление

Для опары взять немного муки, добавить дрожжи, молоко и размешать. Поставить в тёплое место на 30 минут.

2. В готовую опару (в ней будут видны пузырьки) разбить три яйца, добавить соль, сахар, ванилин и хорошо размешать.

3. В массу всыпать оставшуюся муку и вымесить. Добавить изюм и вмешать его в тесто.

4. В тесто добавить размягчённое сливочное масло и вымешивать минут 5.

5. Готовое тесто накрыть поло­тен­цем и поста­вить на час в тёплое место. Потом обмять и дать ещё раз подняться.

6. Тесто обмять, сложить четыре раза края к центру, сформировать шар и выложить в форму. Оставить подняться.

7. Кулич выпекать, когда тесто по объёму увеличится в два раза. Время расстойки зависит от температу­ры в помещении.

8. Перед выпечкой смазать верх кулича водой. Выпекать 50 минут в духовке, разогретой до 180°C.

9. Для глазури белки взбить с са­харной пудрой, добавляя её постепенно.

10. При желании для того, чтобы глазурь стала чисто белой, добавить пару капель лимонного сока. Остывший кулич покрыть глазурью.

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