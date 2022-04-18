Страшное ДТП под Слуцком с участием фуры и легковушки. Очевидцы сообщают о погибших

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Страшное ДТП под Слуцком с участием фуры и легковушки. Очевидцы сообщают о погибших
Фотографии: Слуцкий автоканал (vk.com/slutsk_avtokanal)

Сегодня днём, в понедельник, 18 апреля, в деревне Весея Слуцкого района столкнулась легковушка и фура. Очевидцы сообщают о погибших. Обстоятельства ДТП выясняются.

Страшное ДТП под Слуцком с участием фуры и легковушки. Очевидцы сообщают о погибших

Страшное ДТП под Слуцком с участием фуры и легковушки. Очевидцы сообщают о погибших

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