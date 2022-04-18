Нацбанк показал, как много валютных депозитов вынесли из банков белорусы в марте. Инфографика

«Экономическая газета» пишет, что последние события в мире резко ухудшили настроения и ожидания в белорусском обществе. Это привело к тому, что в марте динамика валютных депозитов населения оказалась наихудшей за 1,5 года.

Общая – на переводных и срочных ­депозитах – сумма остатков средств населения в банках Беларуси за март 2022 г. снизилась, по данным Нацбанка, на 628 $млн. Это даже больше, чем был вынос в августе 2020-го.

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