Попался и лечащий врач Лукашенко… В Беларуси задержали 35 ортопедов-травматологов, их подозревают в коррупции

Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси задержаны 35 ортопедов-травматологов. Их подозревают в коррупции.

На совещании, где это было озвучено, присутствовали Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, Андрей Швед, генпрокурор, и Иван Тертель, председатель КГБ.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Пул первого», Лукашенко во время совещания сказал: «Печально, что попался и «лечащий врач» президента, ну, я его так в кавычках называю, который не единожды и президента обследовал». У некоторых по €300–650 тыс. обнаружили дома, — озвучивались и такие детали.

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БелТА пишет подробности дела, которое обсуждалось на этой встрече. Расследование связано с кейсом Александра Белецкого, директора РНПЦ травматологии и ортопедии. Как сообщалось, Белецкого в 2019 году приговорили к 7,5 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в коррупции. Ранее об этом на kurjer.info: «Дело медицинских функционеров». Как в Беларуси борются с коррупцией.

Сейчас по ст. 430 «Получение взятки», ст. 431 «Дача взятки» и ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК задержаны или применена другая мера пресечения в отношении 60 человек. Из них 30 были при должностях. По данным следствия, они получали деньги за поставки медоборудования и препаратов по завышенным ценам.

Министр здравоохранения Пиневич, как сообщает Минздрав, попросил взять фигурантов дела на поруки. Некоторым задержанным могут изменить меру пресечения, если они выполнят определённые условия: признают вину, вернут деньги.