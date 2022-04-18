Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. Он учреждён в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО. А я хочу рассказать, какие памятники Случчины трогают меня больше всего.
Для меня на Случчине самые ценные и дорогие — памятники воинам Великой Отечественной войны, освободителям моей земли от фашистских захватчиков. Пожалуй, столько памятников, напоминающих об этой трагедии, как в Беларуси, нет больше нигде. Только на Случчине 192 памятника, связанных с событиями великой войны, 126 воинских захоронений, 66 памятников воинской славы. И это правильно. Пока мы помним о том, что они для нас сделали, они вместе с нами.
У меня в семье воевали дед, дяди, старшие братья мамы. Дед Пётр погиб при освобождении Кёнигсберга. Дядя Иван, командир взвода, гвардии старший лейтенант, пропал без вести в бою под Витебском. Дядя Александр, штурман тяжёлого бомбардировщика, вернулся с войны. Возглавлял колхоз «Беличи».
Я не прохожу мимо, а всегда останавливаюсь. Болит сердце, наворачиваются слёзы на глаза, когда вспоминаю своих погибших родных и воевавших на той войне. И в то же время огромная благодарность им за Победу. Глядя, что происходит сейчас совсем рядом с нами, особенно ясно понимаю, как важно сохранить память о наших предках, завоевавших Великую Победу, передать эту память последующим поколениям.
С содроганием наблюдаю, как в западных странах, называющих себя «цивилизованными», происходит вандализм — уничтожаются памятники воинам, освободившим эти страны от фашизма и погибшим за их народ. Что будут знать следующие поколения, если там так старательно изгоняется память о войне и о том, кто в ней победил? История искажается и переписывается на наших глазах. Как ни вспомнить тут слова великих. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — говорил Михаил Ломоносов. Известны и слова Аристотеля, очень актуальные сейчас: «Когда забывают войну, начинается новая. Память – главный враг войны…»
Памятник героям войны
В центре Слуцка есть памятник войнам-освободителям. Его мы видим чаще остальных. На постаменте — рядовой солдат в сапогах, пилотке, с автоматом. 30 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта, которыми командовал Константин Рокоссовский, Герой Советского Союза, освободили Слуцк. В освобождении города участвовали 10 воинских частей и соединений. Восьми из них впоследствии присвоено почётное наименование «Слуцкие».
Мемориальный комплекс на братских могилах советских воинов, партизан, военнопленных и мирных жителей
Мемориальный комплекс на улице 14 Партизан. На этом месте находятся три братские могилы. Над ними возвышается скульптура воина со связкой гранат в руках — последний отчаянный бросок… Монументальные ворота с барельефными изображениями. Комплекс увековечил память о солдатах, партизанах, подпольщиках, военнопленных и мирных жителях, погибших на Случчине за годы оккупации, и тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны.
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Мемориал – священное место для меня и для случчан, думаю, тоже. Здесь проходят акции в честь Дня Победы, Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сюда приходят люди всех поколений, чтобы отдать дань уважения воинам, мирным людям, погибшим в Великой Отечественной войне.
Памятник воину Великой Отечественной войны
Простой и скромный, но от этого не менее значимый памятник на улице Виленской. Фигура воина со склонённой головой — символ постоянной скорби по погибшим во время войны.
Так и хочется сказать: «Остановись, прохожий! Вспомни о том, что происходило всего лишь восемьдесят лет назад. Слуцк был стёрт с лица земли… За эти десятилетия отстроился заново и мирно живёт. Подумай, какой ценой завоёвано счастье жить под мирным небом».
Памятник маршалу Георгию Жукову
Город помнит Маршала Победы. Другую такую значимую личность в истории Великой Отечественной войны трудно назвать. Памятник ему был торжественно открыт 9 мая 2007 года.
Со Слуцком связан важный период жизни Георгия Жукова: с 1933 по 1937 год он был командиром 4-й кавалерийской дивизии, которая входила в состав 3-го кавалерийского корпуса Красной Армии и дислоцировалась в Слуцке. Здесь он служил, работал в райисполкоме, был награждён орденом Ленина, прежде чем отбыл в Москву.
Памятник воинам-афганцам
Вехи истории, о которых мы должны помнить. Может, для того, чтобы они больше не повторялись. Сотни уроженцев Слуцка приняли участие в боевых действиях, которые Советская армия вела на территории Афганистана. Об этом напоминает памятный знак воинам-афганцам
Гранитная глыба, на которой закреплена памятная табличка в форме раскрытой книги с именами и датами жизни уроженцев Слуцка, погибших в Афганистане, и изображением чёрного тюльпана (символа самолёта АН-12, который доставлял тела погибших из Афганистана на родину). Падающая звезда символизирует тех, кто не вернулся с этой войны. Боевая машина десанта, установленная в феврале 2013 года на открытой площадке позади памятника, — этот армейский транспорт сыграл важную роль в тех боевых действиях.
Памятный знак «Часовня Победы»
Есть какая-то вселенская справедливость, не дающая вычеркнуть героические страницы истории из памяти народа. В старинном Слуцке не сохранились древние сооружения, но дух истории присутствует благодаря новым памятникам, скульптурам, возрождаемым традициям, ремёслам.
13 октября 2019 года, накануне праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня матери, по инициативе Слуцкой епархии в центре города установили памятный знак «Часовня Победы». Основой знака является точный макет Николаевского кафедрального собора Слуцка из бронзы. Он был возведён в 1889 году и взорван в 1934-м. В своё время собор был архитектурной доминантой города.
Памятник-скульптура Анастасии Слуцкой
Мы гордимся княгиней Анастасией Слуцкой, во времена правления которой в начале 16-го века город был неприступной крепостью. 13 сентября 2016 года в канун празднования юбилея города в Слуцке установили скульптуру Анастасии Слуцкой, женщины-легенды, возглавившей оборону родной земли от нашествия татар в начале XVI века.
Памятник Софии Слуцкой
Среди памятников Слуцка он занимает особое место. Несмотря на то, что чудеса начали происходить сразу после смерти княгини, канонизирована она была только в 1984 году. С тех времён потомки стараются сохранить память о ней. Был возведён храм святой праведной Софии Слуцкой. А 24 сентября 2000 года состоялось открытие памятника Софии Слуцкой. В освящении монумента принял участие предстоятель Белорусской православной церкви в то время митрополит Филарет.
Важная символичная деталь: левой рукой святая призывает каждого остановиться на мгновение. Остановиться, чтобы задуматься о быстротечности и бренности бытия, о предназначении и жизни человека…
У каждого жителя Случчины есть дорогие им памятники. Они воскрешают славные и трагические образы прошлого, напоминают о победе добра над злом, о сохранении исторической справедливости.
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сертификатом можно воспользоваться только по следующим адресам: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12, г. Минск пр-т Независимости, 145, г. Минск ул. Олега Кошевого, 8.
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки