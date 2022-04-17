В воскресенье, 17 апреля, православные христиане отмечают праздник Вход Господень в Иерусалим, в народе его называют Вербное Воскресение. «Кур’ер» сходил в этот день в Михайловский собор в Слуцке. Смотрите фото.

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)
Фотографии: Алексей Скрынников

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

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Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)

Вербное воскресенье. Случчане освящают вербу в Михайловском соборе (фото)