История белоруски, которая тратит по 300 евро в месяц на AliExpress

Мария из Минска в белорусских ТЦ почти не бывает – она уже пять лет «шопится» на AliExpress. Каждый месяц на свои покупки она тратит по 300 евро. Почему девушка покупает вещи только там и как выбирает товары, она рассказала Myfin.by.

♦️ Рекомендуем материал женского проекта «Лампа»: «С таким ценником заменяем свежие салаты закатками». Случчанка рассказала, как распределяет бюджет, которого не хватает

Мечта о большом гардеробе у 22-летней Марии зародилась в детстве. Девушка росла в многодетной семье, возможности были ограничены. Повзрослев, Маша стала хорошо себя обеспечивать и регулярно радовать себя шопингом.

Реклама

Девушка была студенткой, когда подруга рассказала ей про AliExpress. Она удивилась ценам и сразу купила недорогие серьги. Заказ пришёл быстро, стоил всего доллар, в придачу шёл подарок – небольшой аксессуар. Мария загорелась – заказала ещё несколько украшений и боди, заплатив уже $20.

Теперь почти каждый месяц девушка тратит на шопинг на AliExpress до 300 евро и предпочитает эту платформу ТЦ и другим маркетплейсам.

Героиня признаётся, что успевает носить далеко не всё, что покупает, поэтому часть вещей переходит её сестре-близняшке.

На «алике» не покупала разве что носки

Мария смеётся, что за пять лет не покупала на платформе разве что носки и эротическое бельё. В ход идут предметы быта, декор, косметика и одежда, например, наборы для ванной, органайзеры, блокноты, ручки, коврики, пледы. И конечно, нижнее бельё, джинсы, майки, кофты, платья. Несмотря на обширную коллекцию, любимой находкой Маши остаётся трогательный свитер с коровами всего за $10.

Шопинг затянул, потому что дёшево. Девушка приводит пример: «У нас в Беларуси даже тоненькая кофточка будет стоить рублей 30, если только не искать днями на распродажах».

Мария отмечает, что проблем с ассортиментом одежды в Беларуси нет – можно найти всё. Но для этого ей требуется больше времени, сил и денег.

В феврале и марте настроения «шопиться» у девушки не было. Зато в январе Мария приобрела в числе прочего 10 чехлов для смартфона, защитное стекло, платье, 2 трикотажных повседневных костюма, топ, шифоновую блузку и 2 комплекта нижнего белья.

Сравним цены с белорусскими

Одежда на AliExpress действительно дешёвая. Посмотрим на аналогичные товары, которые можно купить в Беларуси.

Например, женский спортивный костюм в Mark Formelle стоит примерно 100 рублей. На платформе героиня приобрела костюм такого же типа за $22 (в то время по курсу это было около 50 рублей).

Женские худи на сайте Zara представлены от 46 рублей, на AliExpress – за $5. Цены на чехлы для смартфона последней модели в белорусских магазинах начинаются от 20 рублей. На AliExpress девушка заказывает бамперы за доллар, максимум два.

Немного корректирует ценник платная доставка, но случается это обычно с крупными товарами. К примеру, за доставку тяжёлого тренча продавец может выставлять стоимость $10-15. Но всё равно выходит дешевле.

Не «съедят» ли выгоду налоги?

В Беларуси одна посылка из Китая не должна превышать по стоимости €22 и 10 кг. В месяц общая стоимость покупок с одного аккаунта не должна превышать €200 и 30 кг. В противном случае предусмотрен налог в размере 15% от общей стоимости заказа.

Экономить на налогах девушке помогает её парень. Часть заказов она делает с его аккаунта, таким образом укладываясь в лимиты.

Мария добавляет: «В случае покупки техники, даже учитывая налог, вы всё равно сэкономите. Например, определённая модель смартфона в Беларуси стоит $1300, на «алике» $900, плюс 15% – $1135».

Ещё немного «за» и «против»

Мария отмечает и другие плюсы – на платформе ей легче найти одежду по своим нестандартным параметрам. Героиня поясняет: «На AliExpress подробно описаны все размеры. Если с приходом посылки обнаруживается несостыковка на 2-3 см – имеет смысл открыть спор, отправить фото замера и вернуть деньги. Вещь останется на руках – можно подарить подруге или кому-то из родных».

Среди минусов девушка отмечает неизбежность ожидания. Максимально допустимый срок доставки, установленный платформой, – 3 месяца. Но можно немножко переплатить, и посылка придёт быстрее. Быстрее всего ей пришёл тёплый кардиган – всего за 5-6 дней. Кроме этого, продавцы почти всегда добавляют бонусы – аксессуары, промокоды.

Снимать на видео распаковку и смотреть отзывы

Техника может прийти битой, телефон не включиться, мелкие товары могут просто не дойти – такие риски останавливают многих потенциальных покупателей, но только не Марию. За пять лет она больше 10 раз открывала споры, чтобы вернуть деньги. Почти всегда ей это удавалось.

Чтобы не ошибиться в выборе, девушка рекомендует изучать рейтинг продавца, товара и отзывы. «Как-то я заказала костюм и только потом решила почитать отзывы. Оказалось, что продавец недобросовестный – давал покупателям «левый» трек-код для отслеживания посылки, а по итогу девочкам приходили рыболовные крючки».

Так из миллиона товаров на платформе Мария научилась отсеивать те, что обещают быть качественными.

Девушка напоминает, что нужно читать описание товара, а если заказ уже пришёл, то не стесняться открывать спор. Например, продавец указал, что внутри куртки гусиный пух, а пришёл обычный синтепон. В этом случае сделайте надрез на куртке, запишите доказательство на видео и откройте спор – «товар не соответствует описанию». Прикрепите скриншот описания, заданного продавцом. Обязательно напишите, в чём заключается несоответствие.

«Очень редко, но бывает, что вещи не приходят вообще. Есть продавцы, которые оттягивают момент отправки, высылают трек-код, по которому товар уже якобы отправлен, что на самом деле не так. На уговоры подождать вестись нельзя. На то AliExpress и даёт 3 месяца для доставки. Если этот срок истекает – открывайте спор и не слушайте недобросовестного продавца», – советует Мария.