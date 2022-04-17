Челябинский областной суд постановил выплатить по два миллиона рублей четырём потерпевшим по делу о подмене детей в родильном доме села Кизильское, произошедшей в 1982 году, пишет «Коммерсант».

♦️ Рекомендуем материал женского проекта «Лампа»: «С таким ценником заменяем свежие салаты закатками». Случчанка рассказала, как распределяет бюджет, которого не хватает

Матери Василя Баймурзина и Валентина Баулина и дочери Елена Романова и Гульсина Кудрякова просили о компенсации в $125,5 тыс. каждой, но суд удовлетворил их прошение лишь частично.

Реклама

«Подобные дела, как правило, оканчиваются взысканием сумм в пределах $12,5 тыс. Мы сумели доказать нравственные и физические страдания, которые имели место быть длительное время, и взыскали по $25 тыс.», — заявил представитель пострадавших Вячеслав Курилин.

Василя Баймурзина и Валентина Баулина родили дочерей Гульсину и Алену в роддоме села Кизильское в июле 1982 года. У Баулиной ещё в роддоме появились сомнения, что темноволосая девочка — её дочь. Но сотрудники медучреждения, пишет «Коммерсант», заверили её, что перепутать детей невозможно. Супруг Баулиной обвинял её в измене, применяя к ней психическое и физическое насилие. Когда девочки были подростками, семья Баулиных связалась с семьей Баймурзиных, пытаясь установить истину. Однако Баймурзины были уверены, что Гульсина их биологическая дочь.

В феврале 2021 года Василя Баймурзина и Валентина Баулина и их дети стали героинями ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ. ДНК-экспертиза, проведённая в рамках телешоу, подтвердила, что Василя является биологической матерью Алены, а Валентина — Гульсины. Повторная экспертиза пришла к такому же выводу.

В апреле 2021 года Баймурзина и Баулина и их дочери уже обращались в суд. Однако тогда Кизильский районный суд иски о взыскании компенсации морального вреда отклонил на том основании, что на момент подмены в 1982 году в СССР не существовало норм о компенсации морального вреда — они появились в 1991 году.