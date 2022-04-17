Индивидуальные предприниматели (ИП) и фермеры до конца 2022 года смогут продавать в розницу продовольствие на ярмарках и торговых местах за наличные без кассового оборудования. Об этом сказано в плане правительства по поддержке экономики.

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При этом о торговле ИП непродовольственными товарами в плане не говорится. Ранее в Беларуси было решено, что не только продажа непродовольственных товаров на ярмарках, но и разносная торговля плодоовощной продукцией должна быть через кассу.

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Также в плане правительства сказано, что физлицам до конца года разрешат продавать произведённые ими хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, товары ремесленной деятельности в интернет-магазинах или маркетплейсах (в документе это названо «торговые объекты в глобальной компьютерной сети Интернет с применением рекламы») по гражданско-правовым договорам. А ИП и юрлицам в e-commerce разрешат торговать такими товарами независимо от цели их приобретения, пишет Officelife.

Ещё один пункт: ИП, которые уплатили в 2022 году единый налог, смогут перейти на налогообложение в зависимости от результата деятельности.

Обещается также расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитам для предэкспортного финансирования, экспорта и импортозамещения.