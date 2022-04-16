«Процедура вживления не больнее щипка». Микрочипы, которые позволяют платить рукой

Патрик Паумен вызывает ажиотаж всякий раз, когда платит за что-то в магазине или ресторане: 37-летнему мужчине не нужно использовать банковскую карту или мобильный телефон для оплаты, так как он просто кладёт левую руку рядом со считывателем бесконтактных карт, и платёж проходит, пишет Naked-science. Паумен может расплачиваться рукой, потому что ещё в 2019 году ему под кожу был введён микрочип бесконтактной оплаты. «Процедура вживления не больнее щипка», — говорит он.

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Микрочип впервые имплантировали человеку ещё в 1998 году, но только в течение последнего десятилетия эта технология стала доступна в коммерческих целях. Британско-польская фирма Walletmor заявляет, что в прошлом году она стала первой компанией, которая представила на рынке имплантируемые платёжные чипы. «Имплант можно использовать везде, где принимают бесконтактные платежи», — говорит основатель и исполнительный директор Войтек Папрота.

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Чип Walletmor, который весит менее грамма и немного больше рисового зерна, состоит из крошечного микрочипа и антенны, заключённой в биополимер — природный материал, похожий на пластик. Папрота добавляет, что он абсолютно безопасен, имеет одобрение регулирующих органов Европы, работает сразу после имплантации и будет надёжно закреплён. Чип не требует батареи или другого источника питания. Фирма заявляет, что уже продано более 500 чипов.

Walletmor использует NFC — ту же систему бесконтактной оплаты, что и смартфоны. Другие платёжные импланты основаны на радиочастотной идентификации (RFID) — аналогичной технологии, обычно используемой в физических бесконтактных дебетовых и кредитных картах.

Для многих из нас идея имплантировать такой чип в тело ужасна, но опрос, проведённый в 2021 году среди более чем 4000 человек по всей Великобритании и Европейскому союзу, показал, что 51% респондентов рассмотрят такой вариант. Тем не менее авторы отчёта добавляют, что «вопросы вторжения и безопасности по-прежнему вызывают серьёзную озабоченность» у опрошенных.

Паумен говорит, что у него нет подобных забот. «Чиповые имплантаты содержат те же технологии, которые люди используют ежедневно. Расстояние считывания ограничено небольшой антенной катушкой внутри импланта. Имплант должен находиться в пределах электромагнитного поля совместимого считывателя RFID (или NFC). Только при наличии магнитной связи между считывателем и транспондером имплант может быть считан», — объясняет он. По словам Паумена, он не беспокоится, что его местонахождение можно отследить.

Тем не менее проблема с такими чипами заключается в том, станут ли они в будущем ещё совершеннее и более наполненными личными данными человека. Безопасна ли такая информация? Действительно ли человека можно будет отследить?

Эксперт по финансовым технологиям, или финтеху, Теодора Лау, выступившая соавтором книги «По ту сторону добра: как технологии приводят к революции, управляемой бизнесом», говорит, что имплантированные платёжные чипы — лишь «расширение интернета вещей». Под этим она имеет в виду всего ещё один новый способ подключения и обмена данными.