В марте 2022 года по сравнению с февралём в Беларуси зафиксировано увеличение зрительского интереса к информационным программам на фоне снижения внимания к развлекательным шоу. Впервые в топ-5 жанров появились социально-политические проекты, сообщает Marketing.by.

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Анализ телесмотрения проведён компанией «Медиаизмеритель» с 1 по 31 марта на основании технологии британской компании Kantar, которое осуществляется с использованием панели в 600 домохозяйств, городское население старше четырёх лет.

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Общее снижение рейтинга всех измеряемых телеканалов в марте по сравнению февралём составило -7.04% (-1.17 п.п.).

Снижение среднесуточного охвата аудитории ТВ в марте по сравнению с февралём составило -3.14% (-1.99 п.п.).

Снижение среднесуточного времени просмотра ТВ среди населения в марте по сравнению с февралём составило -7.0% (-16.76 мин.).

Максимальный объём аудитории в марте был зарегистрирован и в будни, и в выходные с 17:00 по 22:30.

В марте зрительская активность была выше в субботу-воскресенье по сравнению с понедельником-пятницей в 07:30-28:45 на 15.6% и ниже в 06:15-07:30 на 12.6%.

Демографическая структура аудитории: 60% — женщины, почти 40% — мужчины. 13,9% составляет молодёжь от 18 до 34 лет. Треть — люди в возрасте 35-54 года, 28,1% — зрители в возрасте 65+ лет и 19,9% — в возрасте 55-64 года.

В марте по сравнению с февралём зафиксировано увеличение на 5 п.п. зрительского интереса к информационным программам. Вместе с тем наблюдается снижение интереса к развлекательным программам (-7 п.п.). Кроме того, впервые в топ-5 жанров появились социально-политические программы.

Показатели по динамике среднесуточного рейтинга подросли у «НТВ-Беларусь», «Россия-Беларусь» и «ББК».

Среднее время просмотра подросло у «НТВ-Беларусь», «Россия-Беларусь» и «ББК», а также у «Беларусь-2», «Беларусь-3», «Беларусь-1», «МИР».

В марте в среднем 61% населения ежедневно включал измеряемые каналы.

В ТОПе проектов с максимальным зрительским интересом продолжают удерживаться информационные программы как российского, так и белорусского производства. Среди ток-шоу свою позицию сохранил лишь проект Андрея Малахова «Привет, Андрей».

Самым популярным турниром на спортивном канале «Беларусь-5» стала трансляция чемпионата Англии по футболу.