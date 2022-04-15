«Постоянно просачивается жидкость из канализационной трубы…». ЖЭУ устранило протечку, но случчанин считает, что проблема осталась

Случчанин Николай, житель дома №29 по улице Копыльской, больше месяца добивается устранения протечки канализационных стоков. Из-за них неприятно пахнет и в подъезде, и в его квартире. Что он сделал, чтобы решить проблему, он рассказал «Кур’еру». Специалисты ЖЭУ пояснили, какие меры приняты ими.

«Я живу в 1-м подъезде на 8-м этаже на улице Копыльской, 29. От соседа сверху по стене подъезда постоянно просачивается жидкость из канализационной трубы. Стена покрылась коричневыми пятнами. На площадке — запах мочи, как и у меня в ванной. Это началось месяц назад, в квартире была такая вонь, как будто мы мимо унитаза ходим.

За это время я несколько раз обращался в ЖЭУ-1, которое нас обслуживает. Жильцы делали заявку и в службу 115. Мастер ЖЭУ и инженер приходили и осматривали квартиры на 9-м этаже, чьи санузлы выходят на эту сторону. Говорят, что явных повреждений нет. Последний раз сказали, что какие-то детали в квартире наверху заменили. Даже приходила неделю назад работница и заштукатурила место, где было коричневое пятно.

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Сейчас стена снова отсыревает, жёлтые потёки проступают и запах не исчезает. Возможно, когда хозяина нет дома, нет стоков, пятно подсыхает. А как только он начинает пользоваться водой и канализацией, протечки снова появляются. Дом наш старый, 1975 года постройки. Канализационные трубы чугунные. Скорее всего, они повреждены коррозией в тех местах, где они проходят по перекрытиям. Для того чтобы обнаружить место протечки, нужно вскрывать и смотреть, что внутри. Не знаю, почему этого не делает обслуживающая организация и почему они сами не видят, что проблема не решена».

«Переход заменили, стену заштукатурили»

Чтобы оценить ситуацию с двух сторон, «Кур’ер» обратился в ЖЭУ-1, чтобы узнать мнение специалиста по этой коммунальной проблеме.

«Про эту проблему мы знаем, — рассказала Елена Тозик, ведущий инженер ЖЭУ-1 Слуцкого ЖКХ. — На площадке сейчас сухо. Там раньше текло. Мы заменили переход на канализационном стояке между квартирами 34 и 30. Где раньше было пятно, его зачистили и зашпаклевали. Через шпаклёвку немного проступили рыжие пятна, но сухо. Жилец позвонил вчера (12 апреля — Прим. ред.), что снова сыро.

Там причину как таковую выявить сразу невозможно. Мог человек мыться в ванне, и где-то протекло. Когда мы первый раз пришли, там было всё сухо. Пятно было влажноватое. Начали мы искать жильца сверху. Он работает посменно, трудно застать дома. Мастер с ним созванивалась, записки оставляли. В итоге зашли в квартиру, обследовали, там было всё сухо. Квартира старая. Арендное жильё. Ремонта давно не делалось. Унитаз вбетонирован в пол, трубы старые. Начали рассматривать все варианты — откуда течёт? Заменили переход. После этого два дня ходили и смотрели, ведь по свежей штукатурке было бы протечку видно. Но всё было сухо. И сегодня утром (13 апреля — Прим. ред.) — тоже. Желтизна проступила, но не сравнить, как было и как есть. Мастер ходила и говорит, что сухо и нет никакого запаха. Будем ещё наблюдать».

Сотрудник «Кур’ера» побывал в 1-м подъезде на улице Копыльской, 29 в четверг, 14 апреля. По его словам, неприятного запаха он не почувствовал. «Обычный подъездный запах, как и в любой старой многоэтажке, на площадке сырое пятно видно», — сказал он.

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