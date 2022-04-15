На Слуцком мясокомбинате рассказали, какой выход нашли в условиях внешних санкций

Из-за проблем с логистикой Слуцкий мясокомбинат приостановил работу с Китаем. Однако нашёл альтернативный выход – увеличил поставки мяса в Узбекистан и Казахстан.

Об этом сообщила Ксения Балабан, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината, поясняя газете «Слуцкий край», как в условиях внешних экономических санкций работает предприятие.

Также она рассказала, что в марте 2022 года Россельхознадзор отменил временные ограничения для Слуцкого мясокомбината на поставки готовой продукции из свинины в Россию. Это позволило предприятию заключить новые контракты на поставки готовой и консервированной продукции в Российскую Федерацию.

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Ксения Балабан высказала надежду, что в ближайшее время логистика с Китайской Народной Республикой наладится через порты России и предприятие продолжит отгрузку мяса говядины в большем объёме.