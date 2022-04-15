Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года. Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера. Ведь на фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси.

Об этом сообщается на сайте «Белгоспищепрома».

«Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берём в расчёт не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста, — отметил Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром». — Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объёмах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг».

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В Беларуси работают четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сладкого продукта составляет около 4,8 тыс. тонн. Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки.

Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат уже повысил отпускную цену. Из-за этого в фирменном магазине предприятия самая ходовая килограммовая пачка в бумажной упаковке стоила 2,52 рубля. Накануне такая же в магазинах города продавалась по 1,77 рубля.

Узнав о предстоящем повышении цен, 13 апреля случчане массово закупались сахаром.