Сегодня получал посылку на почте. Мне пришло SMS, но не пришла квитанция в почтовый ящик, как обычно приходила. Передо мной тоже человеку SMS пришло. Девушка объяснила, что если смс пришло, то квитанцию теперь не приносят.

Может, так бумагу экономят, хотя знаю, некоторые уже 2-3 месяца так посылки получают.

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».