В Комитете госконтроля открыт короткий номер 191, на который можно сообщить о нарушениях и недостатках во время посевной кампании, пишет газета «Слуцкий край». Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Также направить информацию о проблемных вопросах и недостатках при проведении весенне-полевых работ можно через онлайн-панель на интернет-сайте Комитета государственного контроля и в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.

Вся поступившая информация будет оперативно изучена и рассмотрена работниками контрольного ведомства.