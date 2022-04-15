ОАО «Слуцкий агросервис» предлагает к приобретению столовую №5

Столовая №5, расположена в самом центре города по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 145, общей площадью 788,2 кв. м, с инв. № 640/С-27566, на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006161 площадью 0,4158 га.

Здание находится на первой линии улицы Ленина, в 200 м располагается школа, в 100 м детская поликлиника, в 250 м находится Слуцкий рынок, в 300 м находится парк культуры и отдыха г.Слуцка.

Отопление, канализация, водопровод, электроснабжение — центральное. Составные части и принадлежности: столовая №5(А1/к) (618м2) с пристройкой (Б1/к) (343м2), пристройкой В1/бл (19м2), пристройкой Г1/к (13м2), теневым навесом, холодной пристройкой (11м2),складом(144м2), гаражом (118м2), складом (226м2), сараем (132м2), 2мя навесами. Имущество сдано в аренду.

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Аукцион состоится 27.04.2022 на торговой площадке ГП «Минский областной центр инвестиций и приватизации», г.Минск, ул. Чкалова 5, каб.324

Начальная цена с НДС (20%): 233 760 бел.руб.

Подробности по телефону: +375 (25) 667 82 64 (Анастасия).

ОАО «Слуцкий Агросервис» УНП 600043896